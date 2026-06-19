Solstizio e segreti svelati: l’universo ci traghetta nell’estate

Buonasera, cari lettori di StartNews. Oggi è venerdì 19 giugno 2026, e l’atmosfera che si respira è quella delle grandi vigilie. Tra meno di quarantotto ore, per l’esattezza domenica 21 giugno, la Terra raggiungerà il punto di massima inclinazione rispetto al Sole, regalandoci il giorno più lungo dell’anno. È il Solstizio d’Estate.
Ma se sulla Terra ci prepariamo alla stagione calda, nello spazio profondo le ultime ore hanno portato scoperte straordinarie: il telescopio James Webb ha appena risolto un “giallo” galattico che durava da anni, mentre il cielo di questa settimana ci ha regalato immagini da cartolina. Ecco il nostro aggiornamento settimanale.
James Webb e Hubble scoprono un “fossile vivente” della Via Lattea
La notizia scientifica più importante della settimana (pubblicata il 16 giugno) unisce le forze dei due telescopi spaziali più famosi della storia. Analizzando l’oggetto Terzan 5, un fitto raggruppamento di stelle situato nel rigonfiamento centrale (il bulge) della nostra galassia, gli astronomi hanno confermato che non si tratta di un comune ammasso globulare.
Attraverso i dati spettroscopici del Webb e ben 12 anni di archivio di Hubble, si è scoperto che Terzan 5 ha vissuto ben quattro cicli distinti di nascita stellare a distanza di miliardi di anni. È a tutti gli effetti un “frammento fossile originario”, un blocco di costruzione primordiale sopravvissuto intatto fin dai tempi della formazione della Via Lattea. Guardarlo oggi è come trovare un dinosauro ancora vivo e vegeto nel centro di una metropoli moderna: ci racconta come eravamo prima di diventare la galassia che conosciamo.
Il meteo estremo di WASP-121 b: alba e tramonto agli antipodi
Se pensate che il nostro inizio d’estate sia afoso, date un’occhiata all’ultimo bollettino meteo inviato dal Webb l’11 giugno riguardante l’esopianeta WASP-121 b, un gigante gassoso caldissimo a 850 anni luce da noi.
Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a mappare separatamente le condizioni atmosferiche dell’alba e del tramonto del pianeta. I risultati sono strabilianti: a causa di venti feroci che trasportano il calore dal lato perennemente illuminato a quello in ombra, la sera del pianeta è sensibilmente più calda e “gonfia” rispetto alla mattina. Inoltre, le temperature sono così estreme da fare a pezzi le molecole d’acqua sul lato diurno, sprigionando nubi fatte di minerali vaporizzati che si ricompongono solo quando incontrano il fresco (si fa per dire) della notte aliena.
Nelle foto di ieri: lo spettacolo del “bacio” Luna-Venere
Se ieri sera, 17 giugno, avete guardato a Ovest subito dopo il tramonto, siete stati testimoni di uno degli spettacoli visivi più belli del 2026. Una sottilissima falce di Luna crescente ha letteralmente “abbracciato” Venere nel cielo della sera.
Il web si è riempito in queste ore di astrofotografie mozzafiato provenienti da tutto il mondo. In Italia, lo scatto del fotografo Paolo Palma ha fatto il giro delle comunità scientifiche, riprendendo la congiunzione sopra la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, con la luce cinerea della Luna che mostrava perfettamente il disco spettrale del nostro satellite. Chi si è trovato nelle regioni più a nord della Terra ha persino assistito a un’occultazione vera e propria, con Venere che è letteralmente scomparsa per qualche minuto dietro il profilo lunare.
Cosa ci riserva il cielo del weekend del Solstizio
Con l’arrivo dell’estate astronomica il 21 giugno, il cielo cambia veste. Ecco la vostra tabella di marcia per le notti di sabato 20 e domenica 21:
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Il debutto del Triangolo Estivo: Guardando verso Est intorno alla mezzanotte, vedrete sorgere le tre stelle più brillanti della stagione: Vega (nella Lira), Deneb (nel Cigno) e Altair (nell’Aquila). Formano un immenso triangolo che ci accompagnerà per tutte le calde notti dei prossimi mesi, indicandoci la via per osservare la fascia densa della Via Lattea.
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La Luna incontra Regolo: Nelle prime ore della notte, la Luna crescente farà visita a Regolo, la stella pulsante nel cuore della costellazione del Leone. Un duetto luminoso visibile a occhio nudo prima che entrambi tramontino a Ovest.
Buon solstizio d’estate e buone osservazioni a tutti i lettori di StartNews!
Luigi Schiavo per StartNews