Scoperta medica: gli esseri umani nascondono poteri rigenerativi.

Per generazioni la comunità scientifica ha considerato l’incapacità di far ricrescere parti del corpo perdute come un limite invalicabile per i mammiferi. Una nuova ricerca del College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences della Texas A&M University ribalta oggi questa storica convinzione. Le capacità rigenerative potrebbero risiedere all’interno del nostro normale sistema di guarigione e aspettano solo le giuste condizioni per attivarsi.
Il normale processo di guarigione e il ruolo del blastema
Quando subiamo una ferita grave il corpo risponde creando rapidamente tessuto cicatriziale per chiudere la lesione e prevenire infezioni. Questo meccanismo di difesa blocca di fatto la possibilità di ricostruire le parti anatomiche mancanti. Animali con poteri rigenerativi come le salamandre seguono una strada del tutto diversa raggruppando le cellule in una struttura chiamata blastema che fa da fondamento per la nuova crescita. Ken Muneoka, professore presso la Texas A&M, spiega che la ricerca punta a reindirizzare il comportamento dei fibroblasti già presenti sul sito della ferita per farli agire proprio come un blastema.
Un approccio innovativo in due fasi
Il team di ricerca ha sviluppato un trattamento che utilizza in sequenza due noti fattori di crescita per ingannare il naturale processo di cicatrizzazione. Il primo passo prevede l’applicazione del fattore FGF2 dopo la chiusura iniziale della ferita incoraggiando la formazione di una base cellulare attiva. Alcuni giorni dopo i ricercatori applicano la proteina BMP2 per spingere quelle stesse cellule a costruire nuovi tessuti complessi. I biologi allontanano prima le cellule dal percorso della cicatrice per poi fornire i segnali chimici esatti su cosa costruire.
Una nuova visione per le cellule staminali
La scoperta più dirompente riguarda l’uso delle cellule staminali in ambito medico. Non serve infatti aggiungerle dall’esterno con procedure complesse perché le risorse necessarie si trovano già nel nostro organismo. Occorre solamente insegnare loro come comportarsi e in che modo riprogrammarsi. Il professore Larry Suva sottolinea come le cellule ritenute del tutto non programmabili possiedano in realtà una capacità rigenerativa intatta e semplicemente oscurata.
Prospettive future per ossa e legamenti
Gli scienziati hanno rigenerato con successo ossa, tendini, legamenti e tessuti articolari ricostruendo le strutture rimosse durante un’amputazione. Anche se i nuovi tessuti non rappresentano repliche perfette dell’anatomia originale offrono comunque una solida e funzionale architettura di base. Questo approccio clinico promette di migliorare radicalmente i risultati della guarigione riducendo le cicatrici invalidanti. L’utilizzo di proteine e fattori di crescita in parte già approvati per altri scopi medici potrebbe inoltre accelerare i tempi per trasformare questa straordinaria scoperta in una terapia concreta.