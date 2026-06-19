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Politica economica siciliana, dibattito in Prefettura a Enna

Pubblicato il 19 Giugno 2026 da Letto da 498 utenti
       

Il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna ospiterà il prossimo 29 giugno un importante momento di confronto sulle prospettive finanziarie dell’Isola. A partire dalle ore 17.00, si terrà l’incontro intitolato “Le misure per la politica economica in Sicilia”. L’evento vedrà protagonisti l’Assessore Regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, in una conversazione che promette di approfondire i temi caldi dello sviluppo territoriale. Il dibattito sarà moderato da Emanuele Lauria, Direttore de “la Repubblica – Palermo”. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, si inserisce nel quadro delle celebrazioni promosse dalla Prefettura per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, offrendo un’occasione preziosa per fare il punto sulle strategie economiche regionali e le loro ricadute locali.

Locandina

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