Politica economica siciliana, dibattito in Prefettura a Enna

Il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna ospiterà il prossimo 29 giugno un importante momento di confronto sulle prospettive finanziarie dell’Isola. A partire dalle ore 17.00, si terrà l’incontro intitolato “Le misure per la politica economica in Sicilia”. L’evento vedrà protagonisti l’Assessore Regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, in una conversazione che promette di approfondire i temi caldi dello sviluppo territoriale. Il dibattito sarà moderato da Emanuele Lauria, Direttore de “la Repubblica – Palermo”. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, si inserisce nel quadro delle celebrazioni promosse dalla Prefettura per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, offrendo un’occasione preziosa per fare il punto sulle strategie economiche regionali e le loro ricadute locali.