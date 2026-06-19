Il ragazzo di Paternò che ha conquistato le stelle
Ci sono curriculum che si leggono d’un fiato, e poi c’è la vita di Luca Parmitano. Quando martedì scorso abbiamo appreso che AstroLuca volerà verso la Luna con la missione Artemis III, ho sentito l’urgenza di ripercorrere le tappe che hanno portato un ragazzo siciliano a diventare il simbolo dell’Europa nello spazio profondo. Nato a Paternò e cresciuto con Catania nel cuore, Luca non vanta solo un elenco impeccabile di gradi e medaglie: è l’incarnazione pura della determinazione umana. Chi lo ascolta parlare rimane stregato dalla sua immensa pacatezza, quella stessa calma chirurgica che gli ha salvato la vita più di una volta, a chilometri di distanza dalla sicurezza della terraferma.
Dai libri di diritto internazionale alla cabina di pilotaggio
Spesso immaginiamo gli astronauti come scienziati puri fin dalla culla, ma il percorso di Parmitano è affascinante proprio per le sue deviazioni. Dopo aver frequentato il liceo scientifico “Galileo Galilei” nella sua Catania, Luca si laurea nel 1999 in Scienze Politiche all’Università Federico II di Napoli, discutendo una tesi in Diritto Internazionale.
Ma il richiamo del cielo è troppo forte, è un’attrazione gravitazionale impossibile da ignorare. L’anno successivo si diploma all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e vola in Texas per il rigorosissimo addestramento sui jet della US Air Force. È qui che inizia la sua vera metamorfosi. Diventa un pilota militare d’élite, arrivando a qualificarsi su oltre venti tipi di velivoli diversi e accumulando migliaia di ore di volo, in particolare sul cacciabombardiere AM-X. Il suo non è solo un lavoro, è una simbiosi assoluta con l’aria e con la macchina.
L’incidente sulla Manica e la medaglia al valore
Per capire fino in fondo la tempra di Parmitano, dobbiamo fare un salto indietro all’11 maggio del 2005. Luca è in volo sopra il Canale della Manica con il suo AM-X, nel bel mezzo di un’esercitazione tattica estremamente complessa. Improvvisamente, una cicogna di grosse dimensioni si schianta a tutta velocità contro il tettuccio del suo caccia. Il blindovetro si disintegra, l’abitacolo si riempie istantaneamente di schegge, e il vento e il rumore assordante rendono del tutto impossibili le comunicazioni radio via auricolare.
Chiunque, in una frazione di secondo, avrebbe azionato la leva di espulsione per salvarsi la vita. Chiunque, ma non lui. Con un’aerodinamica gravemente compromessa e la visuale quasi azzerata, mantiene un sangue freddo ai limiti dell’irrazionale: pilotando il jet mutilato e guidato unicamente dai cenni visivi del suo gregario, riesce a portare a termine un atterraggio d’emergenza in Belgio. Un’impresa clamorosa che gli vale la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico. Quell’episodio ci dice una cosa fondamentale: di fronte all’imprevisto e al panico, la mente di Luca diventa di ghiaccio.
L’Europa chiama, inizia l’avventura spaziale
Nel 2009, forte di un master in Ingegneria del Volo Sperimentale in Francia e dopo essere diventato pilota collaudatore, arriva la svolta della vita: l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) lo seleziona per entrare nel corpo astronauti. Da lì in poi, i libri di storia iniziano a riempirsi. Nel 2013, con la missione Volare, Parmitano diventa il primo italiano a compiere un’attività extraveicolare (le celebri e pericolosissime passeggiate spaziali).
Proprio durante la sua seconda uscita, il destino lo mette nuovamente alla prova con un incubo a occhi aperti: un guasto al sistema di raffreddamento della tuta inizia a riempire il suo casco d’acqua. Immerso nel vuoto cosmico, rischia letteralmente di annegare, accecato dal liquido e privato della possibilità di comunicare. Eppure, la sua leggendaria lucidità lo guida, aggrappandosi alla cieca ai cavi di sicurezza, verso la camera d’equilibrio, salvandosi per un soffio. Quando, mesi dopo, racconterà l’episodio, nelle sue parole non ci sarà traccia di terrore, ma solo un’acuta e pacata analisi tecnica del problema.
Un comandante per la storia
Se c’è una lezione nel curriculum di Luca, è che non esistono limiti che non possano essere spostati un po’ più in là con lo studio e la disciplina feroce. Nel 2019, con la missione Beyond, Parmitano torna sulla Stazione Spaziale Internazionale e questa volta ne diventa il Comandante. È il primissimo italiano (e il terzo europeo) a ricoprire questo ruolo prestigiosissimo. Gestisce decine di esperimenti delicati e guida una serie di complesse passeggiate spaziali per riparare un sofisticato rilevatore di antimateria all’esterno della stazione. Polverizza il record europeo di permanenza extraveicolare, dimostrando una resistenza fisica e psicologica semplicemente fuori dal comune.
Destinazione Luna: il prossimo balzo
Oggi, mentre cerchiamo di immaginare cosa stia provando quel ragazzo che un tempo sognava guardando le stelle dalla Sicilia, sappiamo che l’annuncio per Artemis III non è un punto d’arrivo. È la naturale evoluzione del cammino di un predestinato. Da giovane studioso di diritto internazionale a pilota collaudatore, da comandante della ISS a esploratore dell’orbita lunare.
Raccontare la carriera del Colonnello Luca Parmitano non significa snocciolare un noioso elenco di missioni e onorificenze, ma celebrare il trionfo della competenza umana contro l’abisso dell’ignoto. E noi, da quaggiù, non vediamo l’ora di chiudere gli occhi e continuare a viaggiare insieme a lui.
Luigi schiavo per StartNews