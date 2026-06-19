Il cielo sopra la Sicilia rischia di svuotarsi: l’appello del Wwf contro il nuovo ddl caccia

Chiunque abbia camminato almeno una volta lungo i sentieri dei nostri demani boschivi, o abbia respirato l’aria salmastra delle nostre coste all’alba, conosce bene la sinfonia della natura siciliana. È una ricchezza che diamo spesso per scontata, un patrimonio vivo fatto di battiti d’ali, fruscii tra i cespugli e delicati equilibri ecologici. Oggi, però, questa ricchezza è minacciata da una nube scura che si addensa sui banchi del Senato. Il disegno di legge 1552, a prima firma del senatore Malan, promette di riformare l’attività venatoria. Ma leggendo le carte, e ascoltando il grido d’allarme lanciato dal Wwf siciliano, la sensazione è quella di trovarsi davanti a un drammatico, e per certi versi incomprensibile, salto nel buio.
Un salto indietro di trent’anni nella tutela ambientale
Fa male pensare che conquiste civili e ambientali, ottenute con decenni di battaglie, possano essere spazzate via con un colpo di spugna. La proposta in discussione a Palazzo Madama punta a una deregolamentazione che le associazioni ambientaliste non esitano a definire “selvaggia”. Si parla di estendere la durata della stagione venatoria, di aumentare il numero di specie nel mirino delle doppiette e, cosa ancor più preoccupante, di aprire la caccia in aree oggi rigorosamente protette, come i demani boschivi e costieri. È come se improvvisamente decidessimo di smontare i recinti che proteggono le zone più fragili della nostra isola, esponendo cittadini e fauna selvatica a rischi inaccettabili, in aperto contrasto con lo stesso dettato costituzionale.
L’allarme della scienza e il rischio di isolamento europeo
Non si tratta solo di una questione emotiva o ideologica; i numeri parlano chiaro e descrivono una strage spesso silenziosa. L’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stima che tra il 2017 e il 2023 siano stati abbattuti oltre 32 milioni di volatili cacciabili. In Italia, attualmente, il 28% delle specie di vertebrati e il 26% degli uccelli nidificanti si trova sull’orlo dell’estinzione. Eppure, il ddl 1552 sembra voler marginalizzare proprio il ruolo di enti tecnici come l’Ispra nei processi decisionali. Oltre al danno alla biodiversità, c’è la concreta minaccia di nuove procedure d’infrazione da parte dell’Unione Europea: molte delle nuove norme, infatti, si scontrano frontalmente con le storiche direttive “Uccelli” e “Habitat”. Stiamo davvero rischiando l’isolamento europeo per assecondare una minoranza armata?
La spaccatura tra cittadini e palazzi del potere
E a proposito di minoranze, c’è un dato che dovrebbe far riflettere chi siede in Parlamento: secondo i recenti sondaggi Ipsos, l’85% degli italiani è contrario alla caccia. Il Wwf, insieme ad altre associazioni, ha già raccolto oltre 400.000 firme contro questo disegno di legge e più di 50.000 per abolire la caccia e tutelare le proprietà private dalle intrusioni. Sembra esserci uno scollamento profondo tra la volontà popolare e un provvedimento che, arricchito da recenti emendamenti, pare strizzare l’occhio alle grandi lobby agricole, aprendo la strada alla trasformazione delle aree di caccia private in vere e proprie attività imprenditoriali foraggiate da fondi pubblici, consentendo perfino l’attività venatoria a soggetti stranieri senza i vincoli di oggi.
L’appello diretto ai sedici senatori siciliani
In questo scenario così teso, il Wwf Sicilia ha deciso di non restare a guardare, rivolgendo un accorato e formale appello a tutti i sedici senatori eletti nei collegi della nostra regione, da Stefania Craxi a Barbara Floridia, da Nello Musumeci ad Antonio Nicita, coprendo l’intero arco costituzionale. Pietro Ciulla, delegato Wwf Italia per la Sicilia, ha ricordato loro un principio sacro, sancito dall’articolo 9 della nostra Costituzione: la Repubblica salvaguarda l’ambiente e la biodiversità nell’interesse delle future generazioni. La fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero di tutti noi. L’appello, sottoscritto dai rappresentanti provinciali del Wwf da Palermo a Siracusa, da Agrigento a Catania, è chiaro: non votate questa legge irricevibile.
Mentre sui social rimbalzano gli hashtag #IoMoppongo e #NoDdlCaccia, la palla passa ora alla politica. I nostri senatori sceglieranno di difendere la vita che popola e rende unica la Sicilia, o lasceranno che il rumore degli spari copra per sempre il canto delle nostre stagioni?
Attilio Franchi per StartNews