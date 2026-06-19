Enna d’estate, svelato il cartellone degli eventi con il concerto di Ermal Meta. Un programma trasversale per rilanciare la città

La Giunta comunale di Enna ha presentato ieri mattina la rassegna estiva “Enna d’Estate”. Dal 28 giugno al 4 settembre, la città e le sue frazioni ospiteranno ben ventiquattro eventi, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il sindaco Vladimiro Crisafulli e l’assessore al Turismo Marilisa Milano hanno illustrato un’offerta ricca che spazia dalla musica al teatro, passando per la danza e le tradizioni locali. L’intento principale dell’amministrazione è quello di creare un clima inclusivo, valorizzando ogni angolo del tessuto urbano, dal centro storico alle piazze di quartiere.

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La festa patronale e il grande ospite musicale

Il momento clou della stagione coinciderà con i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione. Dopo i suggestivi riti della processione e i tradizionali fuochi d’artificio, la sera del 2 luglio salirà sul palco Ermal Meta. Il cantautore italo-albanese, noto per il suo impegno sui temi della pace e recente protagonista a Sanremo 2026, regalerà alla piazza un concerto molto atteso. La serata darà anche spazio ai talenti locali con il format “Enna x Enna” e il festival della Madonna de Carusi. L’intera cornice cittadina godrà inoltre di una nuova e suggestiva illuminazione artistica.

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Spettacoli diffusi tra piazze e quartieri storici

La rassegna non si limiterà al cuore della città alta. Le iniziative toccheranno Enna bassa, Pergusa e i quartieri storici come Sant’Anna, Fundrisi, Valverde e Sant’Agostino. Il sipario si alzerà il 28 giugno con i ragazzi del Liceo Colajanni e si chiuderà il 4 settembre con l’esibizione “Batteristi sotto le stelle”. Nel mezzo spiccano nomi amati dal grande pubblico come Uccio De Santis, Grazia Di Michele e Roberto Ciufoli, affiancati da realtà affermate come il Corpo Bandistico “Città di Enna” e la compagnia Artemis Danza. Da segnalare il 19 luglio il singolare appuntamento con la Liscio Romagna Reunion.

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Le parole dell’amministrazione e il sostegno dei privati

Il sindaco Crisafulli ha sottolineato l’importanza del contributo arrivato dalle aziende locali. «Con questo cartellone vogliamo subito invertire la tendenza e rilanciare la nostra città» ha affermato il primo cittadino, ringraziando le imprese per aver investito oltre 150 mila euro. Questa cifra, unita ai 110 mila euro stanziati dal Comune, ha permesso di ampliare notevolmente l’offerta. L’assessore Milano ha ribadito la volontà di rendere Enna più accogliente, puntando sul patrimonio culturale e sulle eccellenze della comunità.

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L’invito a riappropriarsi degli spazi di comunità

La direzione artistica guarda anche all’impatto sociale della manifestazione. Il consulente per gli eventi, Mario Incudine, ha evidenziato la presenza di numerose prime regionali. «L’idea è permettere agli ennesi di uscire dall’isolamento dei social, incontrarsi, tornare a ballare e cantare assieme» ha spiegato Incudine. L’invito rivolto ai cittadini è quello di abbandonare la scontentezza per vivere appieno i luoghi di aggregazione. Un programma ambizioso che godrà anche di una vetrina televisiva, con le dirette previste su Maria Visión per il 2 luglio e su Canale 5 per la messa domenicale del 19 luglio.