Condanna in primo grado per abusi su due minori a Enna. Precisazioni della Diocesi di Piazza Armerina

Il tribunale di Enna ha condannato a nove anni e quattro mesi di carcere un uomo accusato di violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenni ai danni di due bambine. Il giudice dell’udienza preliminare Ornella Zelia Futura Maimone ha emesso la sentenza a seguito della scelta del rito abbreviato. Gli episodi contestati all’imputato risalgono al periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre dell’anno 2021.

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Le richieste della difesa e le azioni risarcitorie

Nel corso del procedimento giudiziario il magistrato ha valutato e successivamente rigettato la formale richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa presentata dai legali dell’imputato. . Gli avvocati che tutelano gli interessi delle famiglie delle due giovani vittime seguono con grande attenzione gli sviluppi del caso. I difensori hanno anticipato la volontà di intraprendere ulteriori azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle bambine.

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Il chiarimento della diocesi sulla posizione dell’uomo

La diocesi di Piazza Armerina ha deciso di intervenire pubblicamente con una nota ufficiale per delineare con esattezza il ruolo svolto dall’uomo all’interno della parrocchia. Le autorità religiose specificano in modo categorico che l’imputato non ha mai ricevuto alcun mandato ufficiale come catechista. L’uomo prestava la sua opera all’interno della comunità prettamente in veste di animatore parrocchiale. Il documento diffuso dalla curia sottolinea un ulteriore dettaglio rilevante per la ricostruzione dei fatti. I responsabili della diocesi hanno provveduto ad allontanare immediatamente l’imputato da qualsiasi attività e ambiente parrocchiale nel momento esatto in cui hanno appreso l’esistenza di una denuncia a suo carico.