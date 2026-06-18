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Terza età e benessere, successo per l’incontro targato Cna Pensionati

Pubblicato il 18 Giugno 2026 da Letto da 654 utenti
       

Si è rivelato un vero successo, in termini di attenzione e presenze, l’evento “Salute e Benessere, per la Terza Età ci pensa CNA – Prenditi cura di mente e corpo”. L’appuntamento, ospitato nella sede provinciale dell’associazione a Enna, ha fatto registrare una numerosa partecipazione. Un chiaro segnale del crescente interesse dei pensionati verso percorsi dedicati alla qualità della vita e all’invecchiamento attivo.

Informazione e confronto sulla prevenzione

L’incontro si è tradotto in un prezioso momento di dialogo e informazione. Sotto i riflettori sono finiti temi cruciali come la salute, la prevenzione e il benessere psicofisico durante la terza età. I lavori si sono aperti con i saluti di Santo Trovato, presidente provinciale di Cna Pensionati Enna. L’iniziativa ha visto poi la partecipazione attiva di figure istituzionali e associative, tra cui il segretario della Cna ennese, Stefano Rizzo.

L’impegno del Comune per gli anziani

Particolarmente atteso l’intervento dell’assessore comunale al Terzo Settore, Marilisa Milano, che ha portato i saluti del sindaco e dell’intera amministrazione. L’esponente della giunta Crisafulli ha manifestato vicinanza e disponibilità riguardo alle tematiche al centro del dibattito. L’assessore ha voluto sottolineare come l’esecutivo riserverà una particolare attenzione alle esigenze degli anziani. L’obiettivo dichiarato è quello di riconoscere il loro ruolo essenziale nella comunità, promuovendo iniziative che ne favoriscano il benessere e un coinvolgimento reale nella vita sociale.

Focus su nutrizione e invecchiamento attivo

Il convegno è entrato nel vivo grazie ai contributi di due esperte. Da una parte la psicologa Stefania Pistone, che ha acceso i fari sul delicato tema della demenza e sull’importanza dell’invecchiamento attivo. Dall’altra, la nutrizionista Sandra Greco, che ha spiegato alla platea quanto una corretta alimentazione sia fondamentale per mantenere corpo e mente in salute anche in età avanzata. I due interventi, ricchi di spunti pratici, sono stati molto apprezzati dai presenti.

Prevenzione e socialità al centro del dibattito

A tirare le somme della giornata ci ha pensato Mario Filippello, segretario di Cna Pensionati Sicilia. Nelle sue conclusioni, Filippello ha ribadito il valore delle attività messe in campo dalla confederazione a sostegno della terza età. Un impegno che, ha spiegato, deve continuare puntando forte su prevenzione, informazione e socialità.

Un bilancio positivo per l’iniziativa

La regia dell’evento è stata curata da Stefano Montalbano, segretario di Cna Pensionati Enna, che ha anche moderato gli interventi. La significativa affluenza di pubblico e il vivace confronto scaturito durante il dibattito hanno confermato l’utilità di creare spazi di dialogo su tematiche che incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini meno giovani.

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