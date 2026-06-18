Piazza Armerina – Grande attesa per la festa di fine anno dell’Asd Team 79 al Pala Ferraro

C’è grande attesa a Piazza Armerina per la festa conclusiva dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Team 79. Domenica 21 giugno, a partire dalle ore 18:00, il Pala Ferraro ospiterà il grande evento di fine anno dedicato allo sport e all’inclusione sociale. Gli organizzatori stanno ultimando proprio in queste ore le operazioni di allestimento all’interno della struttura, posizionando le attrezzature necessarie per le esibizioni. I giovani atleti diventeranno i protagonisti assoluti del pomeriggio domenicale e mostreranno alle famiglie i traguardi raggiunti attraverso percorsi appositamente studiati. L’amministrazione comunale sostiene attivamente questa iniziativa di sana aggregazione giovanile e ha garantito il proprio supporto all’evento concedendo il patrocinio gratuito e l’utilizzo ufficiale dell’impianto.