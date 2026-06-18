L’Asp di Enna brilla al congresso nazionale di epidemiologia con il nuovo profilo di salute della popolazione ennese

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna porta il territorio alla ribalta nazionale. I vertici dell’azienda hanno presentato i risultati del nuovo profilo di salute della popolazione residente durante il cinquantesimo congresso dell’Associazione italiana di epidemiologia. L’evento ha animato la città di Trieste dal 25 al 28 maggio. Il lavoro scientifico ennese ha superato una rigida selezione e i curatori lo hanno inserito tra i quattro contributi più significativi dell’intera manifestazione.

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Un riconoscimento di prestigio per la ricerca clinica

Il simposio ha celebrato il mezzo secolo di vita della principale realtà epidemiologica italiana puntando su tre concetti chiave: capire, agire e valutare. Questo metodo moderno mira a studiare i bisogni dei cittadini per trasformare i dati in azioni concrete di prevenzione. A difendere i colori dell’azienda sanitaria c’erano Salvatore Scondotto, professore associato di Igiene generale e applicata, e Mariagrazia Carmela Burgio, specializzanda presso l’Università Kore. I due professionisti hanno illustrato le dinamiche legate alle disuguaglianze e all’invecchiamento demografico nelle aree interne del Paese.

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L’alleanza strategica con l’università Kore

Il successo ottenuto a Trieste nasce da una solida e proficua collaborazione tra l’ente sanitario e la scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’ateneo ennese. Questa sinergia unisce il rigore del mondo accademico con le necessità operative del territorio. Il documento presentato non offre solo una fotografia statica della realtà locale. I medici e i dirigenti lo utilizzano come una vera e propria bussola per orientare le scelte strategiche e anticipare i bisogni dei pazienti prima che le malattie diventino acute.

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I numeri critici di una provincia che invecchia

I dati raccolti delineano un quadro molto complesso. Il territorio ennese vanta il primato per anzianità in Sicilia, con oltre il 25 per cento degli abitanti che ha superato i 65 anni di età. Il contesto socioeconomico fragile si accompagna a un alto numero di malattie croniche che i medici potrebbero prevenire. I cittadini ennesi registrano tassi superiori alla media regionale per sedentarietà, sovrappeso e ipertensione. Le patologie cardiovascolari guidano le cause di mortalità, seguite dal diabete che incide per oltre il 10 per cento sui decessi. Sul fronte dei tumori l’incidenza si mantiene fortunatamente sotto la media dell’isola.

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La prevenzione attiva come cura immediata

Per arginare queste criticità l’Asp ha già attivato percorsi terapeutici specifici. I nuovi programmi puntano a contrastare l’obesità, monitorare il diabete e promuovere uno stile di vita più dinamico. Le campagne di sensibilizzazione spingono inoltre la popolazione ad aderire con maggiore frequenza agli screening oncologici che registrano già ottimi numeri per mammella e colon-retto. Il palcoscenico di Trieste conferma che il percorso intrapreso nel cuore della Sicilia rappresenta ormai un modello di riferimento per tutta la sanità pubblica nazionale.