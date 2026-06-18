La Regione sblocca 192 milioni di euro per l’emergenza abitativa in Sicilia

Una boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà e i giovani in cerca di una casa. Il Comitato di sorveglianza Fesr, riunito a Terrasini nel Palermitano, ha dato il via libera a una corposa iniezione di fondi destinati all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Si tratta di una manovra da oltre 190 milioni di euro che punta a trasformare il volto delle città siciliane, riqualificando le zone più degradate e offrendo un tetto a chi fatica a sostenere i costi del mercato immobiliare.

<br />

Un intervento per le fasce più deboli e i giovani

La riprogrammazione “Housing”, approvata durante l’incontro a Palazzo d’Aumale, nasce per fronteggiare il caro affitti e sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili. L’operazione permetterà di creare alloggi a prezzi sostenibili, offrendo una risposta concreta all’emergenza abitativa che colpisce l’Isola. Secondo le dichiarazioni diffuse dalla Regione, questa mossa serve per «promuovere l’inclusione sociale» e affiancare la strategia europea al nuovo piano casa nazionale.

<br />

I numeri di un programma miliardario già in corsa

L’incontro nel Palermitano ha permesso di fare il punto sull’andamento generale dei fondi europei in Sicilia. Il quadro che emerge è quello di un programma che viaggia a ritmi serrati: la Regione ha già attivato procedure per quasi 4,7 miliardi di euro. Sono oltre 1150 i progetti già selezionati e pronti a partire, per un valore di 2,6 miliardi di euro. L’Autorità di gestione sta spingendo sull’acceleratore per rispettare i tempi dettati dall’Europa e raggiungere gli obiettivi di spesa fissati per la fine dell’anno, attivando un monitoraggio continuo sui cantieri aperti.

<br />

Vertice a Terrasini: istituzioni ed Europa a confronto

Il via libera ai nuovi fondi è arrivato al termine di un tavolo che ha visto confrontarsi i vertici regionali e i rappresentanti di Bruxelles. A fare gli onori di casa nel prestigioso Museo d’Aumale sono stati il sindaco Giosuè Maniaci e la direttrice della struttura Evelina de Castro. A tirare le fila del vertice, su delega del governatore, c’era il vicepresidente Luca Sammartino, affiancato dai delegati della Commissione Europea, del Governo nazionale e dal direttore del dipartimento Programmazione, Vincenzo Falgares. Tra i presenti anche Luigi Sunseri, presidente della commissione Ars che si occupa delle attività legate all’Unione Europea.