Frode sul gasolio agricolo nell’Ennese, scoperta truffa da oltre 85 mila euro

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Enna ha smascherato un vasto sistema fraudolento legato all’assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato. Le fiamme gialle hanno individuato diversi imprenditori del settore che usufruivano di sconti fiscali senza possedere i requisiti previsti dalla legge. L’operazione ha portato alla luce un danno per le casse dello Stato di notevole entità.

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Le indagini e i presunti legami con la criminalità

Gli accertamenti sono partiti da un’accurata analisi di rischio condotta dai militari su tutti i beneficiari di prodotti petroliferi per l’agricoltura. I controlli hanno permesso di individuare un gruppo di operatori economici che avevano acquistato ingenti quantità di gasolio. Secondo gli investigatori, queste persone risultano collegate o appartenenti alla criminalità organizzata locale. I finanzieri hanno incrociato i dati dei depositi di carburante con le informazioni presenti nelle banche dati in uso al Corpo.

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Le false attestazioni per ottenere gli sconti

Il meccanismo illecito coinvolgeva soggetti attivi nei comuni di Enna, Cerami, Leonforte e Pietraperzia. Al momento di presentare la domanda annuale per ottenere il carburante, questi imprenditori nascondevano la loro reale situazione. Il comunicato stampa diramato dalle forze dell’ordine specifica infatti che gli indagati hanno «attestato falsamente agli uffici competenti di non avere cause ostative previste dal codice antimafia». Questa dichiarazione mendace garantiva loro una riduzione delle imposte indirette pari a circa il 75 per cento, un taglio applicato di norma sulla fabbricazione e sulla vendita del gasolio agricolo.

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Recuperati i fondi sottratti allo Stato

L’azione dei reparti territoriali ha bloccato un flusso illecito che aveva già interessato oltre 120 mila litri di prodotto petrolifero. A conclusione delle indagini, i militari hanno avviato specifici controlli fiscali per recuperare le somme evase. Le ispezioni miravano a recuperare l’imposta sul valore aggiunto e le accise frodate all’erario. Il bilancio finale dell’operazione conta un recupero complessivo che supera gli 85 mila euro.

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L’impegno per la legalità economica

Questa operazione si inserisce tra i compiti principali della Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente come polizia economico finanziaria. L’obiettivo resta quello di contrastare le pratiche illecite e tutelare il mercato dalla concorrenza sleale. Gli investigatori sottolineano che i procedimenti penali scaturiti da questi controlli si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. In attesa di un giudizio definitivo vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza.