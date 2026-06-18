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Finanziamenti per le reti idriche in provincia: in arrivo sei milioni di euro

Pubblicato il 18 Giugno 2026 da Letto da 611 utenti
       

L’Azienda Idrica dell’Ennese ottiene un importante stanziamento per il rifacimento delle infrastrutture territoriali. Questa prima tranche di fondi interessa direttamente i comuni di Barrafranca, Centuripe e Nissoria con un importo complessivo che sfiora i sei milioni di euro. L’operazione punta a un netto miglioramento del servizio e a una forte riduzione della dispersione idrica.

La sinergia per i nuovi progetti

I tre cantieri pronti a partire rientrano in un piano strategico più vasto volto a modernizzare la rete. Il gestore Acquaenna ha curato l’intera fase di sviluppo, seguendo con attenzione le direttive programmatiche dell’ente d’ambito. L’obiettivo primario consiste nel potenziamento del servizio idrico integrato a vantaggio di tutti i cittadini coinvolti.

L’attesa per gli altri interventi

L’ente guarda con grande ottimismo al futuro e attende risposte positive dalla Regione Siciliana per ulteriori tre iniziative. Questi progetti aggiuntivi riguardano le reti di Catenanuova, Villarosa e il completamento dei lavori nel capoluogo ennese. L’approvazione di queste istanze permetterebbe un salto di qualità decisivo per le infrastrutture provinciali.

La situazione critica di Barrafranca

I lavori previsti a Barrafranca rivestono un ruolo cruciale per via delle storiche carenze strutturali della cittadina. Questo centro ha aderito di recente alla gestione d’ambito e necessita di interventi urgenti per normalizzare la distribuzione. Il nuovo cantiere garantirà un uso finalmente sostenibile della preziosa risorsa naturale, riducendo drasticamente i disagi per la popolazione.

Le dichiarazioni del presidente Cammarata

Il presidente dell’ente, Nino Cammarata, manifesta entusiasmo per il traguardo raggiunto attraverso un comunicato ufficiale. «L’ammissione a finanziamento di questi tre progetti rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e conferma la validità del lavoro svolto in questi anni dall’ATI Enna», dichiara Cammarata. L’intervento sugli impianti migliora concretamente la qualità del servizio, riduce le dispersioni e tutela l’acqua. «Il finanziamento del progetto di Barrafranca assume un significato particolare perché consentirà di affrontare criticità storiche e di dare risposte attese da tempo dalla comunità», precisa il presidente. L’ente confida ora in un rapido sostegno economico anche per gli altri cantieri in programma.

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