Riscaldamento a pellet: tutte le differenze tra stufe ventilate e canalizzate

Negli ultimi anni il pellet ha conquistato uno spazio sempre più ampio tra i sistemi di riscaldamento scelti per la casa. Il combustibile ricavato dalla compressione degli scarti di lavorazione del legno offre un buon equilibrio tra resa termica, sostenibilità e contenimento dei costi di gestione, e questo ne ha favorito una diffusione capillare anche in abitazioni dove un tempo dominavano altre soluzioni. A trainare questa crescita ha contribuito anche l’evoluzione tecnologica degli apparecchi, oggi sempre più efficienti, silenziosi e semplici da gestire.

Proprio l’espansione del settore ha portato a un’offerta particolarmente ricca, con un ventaglio di soluzioni capaci di adattarsi a metrature, esigenze e stili abitativi molto diversi tra loro. Tra le tipologie più richieste figurano le stufe ad aria, apprezzate per la rapidità con cui scaldano gli ambienti e per la facilità di installazione. All’interno di questa stessa famiglia, tuttavia, esiste una distinzione importante che non sempre viene colta al momento dell’acquisto: quella tra i modelli ventilati e quelli canalizzati.

Per scoprire tutte le differenze tra queste tipologie ci siamo rivolti agli esperti di Hotomatic, azienda italiana specializzata nella produzione e nella vendita diretta di stufe a pellet dallo stile Made in Italy.

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Il funzionamento di una stufa a pellet ventilata

Una stufa a pellet ventilata basa il proprio funzionamento su un principio piuttosto lineare. Il combustibile viene prelevato in automatico dal serbatoio e convogliato nel braciere, dove avviene la combustione. Il calore generato non si disperde, ma viene captato da uno scambiatore interno attraverso cui passa l’aria dell’ambiente. Questa aria, una volta riscaldata, viene rimessa in circolo nella stanza grazie all’azione di uno o più ventilatori che ne accelerano la diffusione.

Il risultato è un riscaldamento rapido e omogeneo del locale in cui l’apparecchio si trova. La presenza della ventola, infatti, permette al calore di propagarsi in tempi brevi su tutta la superficie, evitando che resti concentrato nelle immediate vicinanze della stufa. Si tratta di una caratteristica che rende questi modelli particolarmente adatti agli ambienti unici o agli spazi di tipo open space, dove l’aria può muoversi senza ostacoli da una zona all’altra.

Sul fronte della gestione, le soluzioni più moderne mettono a disposizione un buon livello di controllo. È possibile regolare l’intensità della ventilazione, programmare gli orari di accensione e spegnimento e, nei dispositivi tecnologicamente più avanzati, governare ogni parametro tramite display touchscreen, telecomando o applicazione dedicata da smartphone. Una flessibilità che consente di calibrare il calore in base al ritmo della giornata e di ottimizzare i consumi senza rinunciare al comfort.

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Il funzionamento di una stufa a pellet canalizzata

La stufa a pellet canalizzata condivide con la versione ventilata lo stesso cuore tecnologico, ovvero la combustione del pellet e lo scambio termico con l’aria, ma introduce un elemento che ne amplia in modo deciso il raggio d’azione. Accanto al flusso d’aria destinato all’ambiente di installazione, questi modelli prevedono infatti un sistema di canalizzazioni, costituito da tubazioni che convogliano parte dell’aria calda verso altri locali dell’abitazione.

A spingere il calore lungo i condotti provvedono ventilatori dedicati, distinti da quello che serve la stanza principale, mentre l’aria riscaldata raggiunge le diverse zone della casa attraverso apposite bocchette installate sulle pareti o sui soffitti. In questo modo un singolo apparecchio è in grado di climatizzare più stanze contemporaneamente, comprese quelle collocate su piani differenti, distribuendo il tepore in maniera uniforme all’interno dell’abitazione.

Le stufe a pellet canalizzate di Hotomatic, per esempio, vengono progettate per riscaldare superfici estese e articolate, con una gamma che arriva fino alla Dolomiti 18 kW, unico modello a doppia uscita del catalogo, pensato per gli spazi più ampi dove la richiesta di calore va soddisfatta in ambienti distanti tra loro. La possibilità di gestire in autonomia i diversi flussi d’aria consente di personalizzare la temperatura nelle varie zone, indirizzando il calore là dove serve davvero e nei momenti in cui se ne ha effettivamente bisogno. È un’impostazione che si rivela preziosa nelle case sviluppate su più livelli o composte da numerosi locali, in cui un’unica fonte di calore deve farsi carico di un’intera metratura.

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Come scegliere tra una soluzione e l’altra

L’orientamento verso un modello ventilato o canalizzato dipende essenzialmente dalla conformazione dell’abitazione e dal modo in cui si desidera distribuire il calore. Comprendere le caratteristiche di ciascuna tipologia aiuta a individuare la risposta più coerente con la propria situazione.

La stufa ventilata trova la sua collocazione naturale quando l’obiettivo è scaldare in modo efficace un singolo ambiente, magari di metratura generosa. È la scelta che si sposa bene con soggiorni ampi, monolocali o abitazioni con una zona giorno open space, dove l’assenza di pareti divisorie permette all’aria calda di circolare liberamente e di raggiungere ogni angolo del locale. In contesti di questo tipo, la diffusione del calore garantita dalla ventola risulta più che sufficiente a creare un ambiente accogliente.

La versione canalizzata entra in gioco quando l’esigenza è invece quella di riscaldare più stanze con un solo apparecchio, oppure di portare il calore anche ai piani superiori di un’abitazione disposta su più livelli. È una soluzione che si adatta alle case di metratura maggiore, agli appartamenti suddivisi in numerosi locali e a tutte quelle situazioni in cui le camere da scaldare si trovano lontane dal punto in cui è installata la stufa. La presenza delle canalizzazioni permette infatti di superare il limite del riscaldamento concentrato in un solo ambiente, estendendo il comfort termico all’intera abitazione.

Nel valutare l’una o l’altra possibilità è quindi opportuno tenere conto della metratura complessiva, della disposizione delle stanze e delle abitudini di chi vive la casa. Conoscere questi elementi permette di indirizzare la scelta verso la configurazione che meglio risponde alle proprie necessità quotidiane.

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La cura e la manutenzione nel tempo

Perché una stufa a pellet mantenga inalterata la propria efficienza nel corso degli anni, è fondamentale dedicarle una manutenzione regolare. Buona parte delle operazioni necessarie accomuna i modelli ventilati e quelli canalizzati, dal momento che entrambe le tipologie condividono gli stessi componenti di base legati alla combustione.

Tra gli interventi più frequenti rientra la pulizia del braciere, che va liberato dai residui della combustione per assicurare una fiamma sempre regolare, e lo svuotamento periodico del cassetto della cenere. A questi si affianca la pulizia dello scambiatore di calore, indispensabile per conservare una resa termica elevata, e il controllo della guarnizione del portello. A cadenza stagionale, di norma prima dell’avvio del periodo freddo, è bene programmare anche la verifica e la pulizia della canna fumaria, così da garantire un corretto tiraggio e la sicurezza dell’impianto.

Nel caso delle stufe canalizzate occorre però mettere in conto un’attenzione aggiuntiva legata proprio al sistema che le contraddistingue. I condotti che trasportano l’aria calda e le bocchette di uscita vanno mantenuti puliti e liberi da accumuli di polvere, così da non compromettere la portata del flusso verso le stanze collegate. Allo stesso modo, i ventilatori supplementari che alimentano le canalizzazioni richiedono un controllo periodico per continuare a funzionare al meglio. Si tratta di accorgimenti che, una volta entrati nella routine domestica, permettono di preservare a lungo il rendimento dell’apparecchio e la qualità del calore diffuso in ogni ambiente.