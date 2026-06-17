Pietraperzia aderisce alla rete SINALP contro la violenza di genere

Il Comune di Pietraperzia compie un passo decisivo verso la parità di genere e la lotta alle discriminazioni. L’amministrazione locale ha siglato ufficialmente un protocollo d’intesa con il sindacato SINALP. L’accordo sancisce l’ingresso dell’ente all’interno del progetto “Zero Molestie”, una rete istituzionale che coinvolge già un centinaio di comuni siciliani e diverse realtà nazionali. La firma segna l’inizio di un percorso sociale e culturale mirato a rafforzare le tutele sul territorio, senza comportare alcuna spesa per le casse comunali.

<br />

Scontrini parlanti e agevolazioni per i commercianti

L’iniziativa esce dai palazzi istituzionali per coinvolgere direttamente il tessuto economico cittadino. I titolari delle attività commerciali pietraperziesi hanno la possibilità di aderire gratuitamente alla campagna inserendo una dicitura specifica sui propri documenti fiscali. Stampare il messaggio “Tel. Antiviolenza 1522 – Zero Molestie SINALP” sullo scontrino rappresenta un segnale forte per ricordare alle vittime che non sono sole. Questa scelta virtuosa apre inoltre le porte a vantaggi concreti per gli imprenditori. Rispettando i requisiti di legge sulla certificazione della parità di genere, le aziende aderenti possono accedere a specifici sgravi contributivi.

<br />

Una rete istituzionale a supporto delle vittime

Sottoscrivere questo documento significa costruire un fronte comune che unisce scuole, forze dell’ordine, servizi sociali e associazioni. Alla cerimonia di adesione hanno partecipato le massime autorità locali. Oltre al sindaco dell’amministrazione Di Gloria, erano presenti il vicesindaco Giusy Di Blasi e l’assessore alle politiche sociali Maria Carmela Bongiovanni. L’Arma dei Carabinieri ha presenziato con il maresciallo Giuseppe Di Mita, accompagnato da Giuseppe La Mattina in rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri. La delegata regionale Maria Rita Bonetta ha rappresentato il SINALP, portando i saluti del presidente Andrea Monteleone e della responsabile regionale Natasha Pisana. L’obiettivo condiviso mira a trasformare la cultura del rispetto in un’azione amministrativa quotidiana.