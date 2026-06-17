Il miracolo di Noemi Maria all’ospedale Umberto I di Enna. La rinascita dopo quattro mesi in terapia intensiva

Una storia di speranza e profonda dedizione si conclude oggi con un abbraccio emozionante. Noemi Maria, venuta alla luce prematuramente il 20 febbraio scorso con un peso di appena seicento grammi, lascia l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Umberto I di Enna. La neonata torna a casa in ottima salute, forte dei suoi due chili e settantacinque grammi. Medici e infermieri hanno vegliato ininterrottamente su di lei per quattro lunghi mesi, condividendo ansie e traguardi con i genitori che ora stringono finalmente la loro bambina.

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Un delicato intervento al cuore in sede

Il percorso clinico della piccola paziente ha richiesto subito grande coraggio. L’équipe del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” dell’ospedale San Vincenzo di Taormina ha effettuato una complessa operazione per la chiusura del dotto di Botallo. I professionisti hanno eseguito l’intervento chirurgico direttamente nella sala operatoria dell’UTIN ennese, annullando i rischi legati al trasferimento di un corpicino così fragile.

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La tempestività per salvare la vista

Le sfide per la piccola guerriera hanno riguardato anche gli occhi. La neonata ha affrontato la retinopatia del prematuro, una patologia insidiosa capace di causare cecità se non affrontata rapidamente. Il personale dell’Umberto I ha agito con immediata decisione. I medici hanno pianificato e concluso positivamente un delicato intervento oculistico, eliminando del tutto questa pericolosa minaccia per il futuro della bambina.

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Un supporto continuo oltre le dimissioni

La bella notizia della guarigione segna solo l’inizio di una nuova fase. L’ospedale continuerà ad affiancare Noemi Maria durante la crescita grazie all’ambulatorio di follow up neurologico dell’UTIN locale. Gli specialisti garantiranno un controllo attento del suo sviluppo nei prossimi anni, dimostrando come la missione del reparto vada ben oltre il salvataggio iniziale e comprenda un reale accompagnamento nel tempo.

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La grande emozione del personale e della famiglia

La dottoressa Sabrina Morreale, direttrice dell’UTIN, manifesta profonda gioia per il risultato raggiunto. «Noi siamo sempre molto contenti quando dimettiamo i nostri piccoli pazienti — sottolinea la dottoressa — con i familiari che rimangono da noi tanti mesi si crea un rapporto di solidarietà e familiarità, e quindi oggi vederli così felici di poter portare la loro piccola a casa, completamente sana, ci dà la misura del piccolo miracolo che si è verificato e che dà il vero senso al nostro lavoro». I genitori hanno ringraziato l’équipe organizzando un piccolo momento di festa. «Ci siamo sentiti a casa — racconta la madre con emozione — nel reparto abbiamo trovato sostegno concreto in ogni momento, tanta professionalità ma soprattutto una grande umanità, siamo stati sempre coinvolti e confortati sia nei momenti difficili che in quelli di gioia come oggi». La giornata si chiude con sorrisi e gratitudine per una sanità fatta di eccellenza e vero calore umano.