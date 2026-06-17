Consiglio comunale di Piazza Armerina: l’ordine del giorno per domani 18 giugno

Il presidente del Consiglio Comunale di Piazza Armerina, il professore Calogero Cursale, ha ufficialmente chiamato a raccolta i consiglieri per una nuova e importante seduta. L’incontro si svolgerà in sessione straordinaria domani, giovedì 18 giugno 2026, con inizio dei lavori previsto per le ore 18:30.

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Dai boschi comunali al dissesto idrogeologico ai nuovi regolamenti

I delegati dei cittadini troveranno sul tavolo di discussione questioni di forte impatto per il territorio. Il primo punto riguarda un’interrogazione che i consiglieri Massimo Di Seri, Luigi Lo Bartolo e Cateno Grancagnolo hanno presentato per fare luce sullo stato di degrado dei boschi comunali, chiedendo interventi mirati per la messa in sicurezza e l’assunzione di specifiche responsabilità. Successivamente i lavori proseguiranno con l’esame della proposta di modifica al regolamento per lo svolgimento delle sedute consiliari. Un altro passaggio fondamentale riguarderà l’esposizione della relazione conclusiva che la commissione di indagine ha elaborato sul dissesto idrogeologico nel territorio armerino. L’assemblea valuterà infine la revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2026.

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Un’integrazione importante per le scadenze della Tari 2026

A un ordine del giorno già ricco di spunti di dibattito, la presidenza ha aggiunto in un secondo momento una successiva e fondamentale integrazione. I consiglieri dovranno infatti discutere e determinare il numero delle rate e le rispettive scadenze di pagamento per la tassa sui rifiuti, la Tari, relativa all’anno in corso. Questa decisione tocca da vicino le tasche dei contribuenti e richiede per natura un’attenta valutazione da parte dell’intera aula consiliare.