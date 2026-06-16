Valguarnera: vertice in Comune per ottimizzare la gestione rifiuti e il decoro urbano

Il Comune di Valguarnera ha ospitato questa mattina un vertice strategico nella Sala Giunta per fare il punto sulla gestione dei rifiuti e sulla pulizia del territorio. Al tavolo tecnico hanno partecipato il sindaco Francesca Draià, l’ingegnere Zafarana in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il sorvegliante della ditta incaricata del servizio e Mirella Presti, responsabile del Servizio Ambiente. Le parti hanno esaminato nel dettaglio i traguardi raggiunti e le criticità ancora aperte sul territorio cittadino, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza degli interventi.

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Le novità organizzative dal primo luglio

Il tavolo di lavoro ha delineato un piano d’azione operativo che prenderà il via all’inizio del prossimo mese. Dal primo luglio, infatti, scatteranno diverse novità sul piano logistico e gestionale. L’amministrazione comunale lancerà in contemporanea una nuova campagna di sensibilizzazione mirata a coinvolgere attivamente la popolazione. L’obiettivo principale consiste nel promuovere comportamenti virtuosi, rafforzare il patto di collaborazione istituzionale con i residenti e garantire un maggiore rispetto dell’ambiente.

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L’impegno dell’Amministrazione e del primo cittadino

Il sindaco Francesca Draià ha ribadito la centralità della questione ambientale e del decoro urbano per l’attuale esecutivo. «La pulizia del territorio e la tutela dell’ambiente rappresentano obiettivi prioritari per la nostra Amministrazione», ha spiegato il primo cittadino. Il lavoro congiunto con gli uffici mira a garantire risposte sempre più tempestive ai bisogni della comunità valguarnerese. «I risultati ottenuti finora sono importanti ma siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare. Per questo continueremo a monitorare costantemente il servizio e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorarlo ulteriormente», ha concluso il sindaco.

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L’appello alla collaborazione cittadina

Il sindaco, che detiene anche la delega ai Rifiuti e alla Pulizia del Territorio, ha voluto sottolineare l’importanza del percorso intrapreso. «Nella mia qualità di Assessore ai Rifiuti e alla Pulizia del Territorio stiamo seguendo con grande attenzione ogni aspetto legato alla raccolta e al decoro urbano», ha precisato Draià. Le nuove iniziative estive puntano a rendere il sistema più aderente alle necessità reali dei quartieri di Valguarnera. «Il contributo e la collaborazione dei cittadini saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e costruire insieme una comunità sempre più attenta all’ambiente», ha aggiunto a margine dell’incontro, assicurando che la cittadinanza sarà costantemente aggiornata sulle novità in arrivo.