Incontro tra amministrazione e associazioni sportive a Valguarnera

Il vicesindaco e assessore allo sport di Valguarnera, Francesca Draià, ha incontrato oggi i rappresentanti delle associazioni sportive locali per discutere la situazione dell’impiantistica comunale e programmare le attività future. Un vertice operativo mirato a fare il punto sugli impianti sportivi e sui lavori di riqualificazione che interessano il campo sportivo del paese.

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La gestione delle strutture e le prospettive future

Durante il tavolo di confronto si è discusso apertamente delle prospettive legate alla gestione e alla valorizzazione degli spazi dedicati allo sport. L’amministrazione comunale e i referenti delle associazioni hanno analizzato il regolamento per l’affidamento delle strutture sportive, cercando di definire una serie di attività da sviluppare in modo sinergico. Nel comunicato diffuso dalla stessa Draià si sottolinea come l’obiettivo primario sia «rafforzare la collaborazione tra Amministrazione e associazioni sportive, promuovendo una programmazione efficace e partecipata, capace di favorire la crescita dello sport locale e migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza».

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L’impegno dell’amministrazione e i lavori in corso

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ribadire la centralità dello sport nel programma amministrativo. Il vicesindaco ha voluto confermare la propria dedizione al ruolo assegnatole. «Si continua a lavorare con impegno e responsabilità nelle deleghe che mi sono state conferite dal Sindaco Carmen Cutrona» ha dichiarato Francesca Draià nel documento ufficiale. Una presa di posizione chiara che punta a trasformare la fiducia ricevuta in risultati tangibili per la comunità. In conclusione l’amministrazione comunale di Valguarnera ribadisce il proprio sforzo per sostenere la pratica sportiva, considerata uno strumento essenziale di aggregazione sociale e benessere collettivo.