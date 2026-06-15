Regione Siciliana, 18 milioni per i dottorati di ricerca: un ponte tra atenei e imprese

Ammonta a 18 milioni di euro lo stanziamento previsto dalla Regione Siciliana per finanziare le borse di studio destinate ai dottorati di ricerca per l’anno accademico 2026-2027. La misura nasce formalmente attraverso un decreto dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale e punta a rafforzare il sistema universitario locale. Il fondo attinge alle risorse del Programma regionale FSE+ 2021-2027 configurandosi come un intervento concreto per arginare la fuga di cervelli e creare connessioni stabili tra il mondo accademico e il tessuto imprenditoriale siciliano.

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La visione del governo regionale per i giovani

Il presidente della Regione Renato Schifani sottolinea la portata dell’iniziativa inquadrandola in una più ampia strategia di sviluppo. «L’obiettivo che il mio governo intende raggiungere è costruire un sistema in cui università, formazione accademica, formazione professionale e imprese collaborino stabilmente con il supporto delle istituzioni» dichiara il governatore. L’intento principale resta quello di offrire prospettive reali alle nuove generazioni. «Una priorità affinché i nostri giovani, i nostri talenti, possano scegliere di studiare in Sicilia e restare qui anche dopo, trovando opportunità di lavoro e di crescita» aggiunge il presidente.

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Come l’esecutivo ripartisce le risorse finanziarie

La dotazione economica complessiva segue due linee di intervento ben definite. Una prima quota di 10 milioni di euro finanzia il potenziamento dei percorsi di alta formazione tradizionale. I restanti 8 milioni legati alla nuova priorità 6-Step mirano specificamente a promuovere la ricerca e lo sviluppo di competenze avanzate nei settori tecnologici più innovativi. Gli atenei con sede operativa in Sicilia figurano come beneficiari diretti dell’avviso mentre i destinatari finali delle borse di studio sono i laureati nati o residenti nell’Isola.

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Le dichiarazioni dell’assessorato all’Istruzione

Sulla continuità delle politiche di sostegno al diritto allo studio interviene l’assessore regionale Mimmo Turano. «Dopo il prestito d’onore e il pagamento del 100 per cento delle borse di studio questo nuovo decreto consente di finanziare le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’anno accademico 2026-2027» precisa l’esponente della giunta. L’assessore ricorda inoltre che i fondi complessivi destinati a questo settore dall’attuale esecutivo ammontano ormai a 45 milioni di euro. Si tratta di risorse essenziali per consentire ai laureati meritevoli di accedere a posizioni di rilievo nel mondo del lavoro rispondendo alla crescente domanda di profili altamente qualificati e sostenendo al contempo il sistema regionale della ricerca.

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Termini e modalità per la presentazione delle domande

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La finestra temporale per l’invio telematico delle candidature

Per accedere ai finanziamenti i giovani laureati devono attenersi scrupolosamente alle scadenze fissate dal bando regionale. La piattaforma dedicata accessibile dal portale istituzionale della Regione Siciliana accoglierà esclusivamente le istanze inoltrate per via telematica. La finestra temporale per la presentazione formale delle domande apre ufficialmente alle ore 9 del 22 giugno 2026 e chiude in maniera inderogabile alle 23.59 del 14 luglio 2026.