Polizia di Enna, disposto il trattenimento e il rimpatrio per uno straniero scarcerato

Gli agenti della Polizia di Stato di Enna hanno bloccato un cittadino straniero non appena ha varcato l’uscita del carcere. Il Questore Cono Incognito ha infatti firmato un provvedimento di trattenimento in base alla normativa vigente sulla gestione dei flussi migratori. L’operazione mira a garantire un controllo serrato sul territorio e a monitorare attentamente i soggetti a rischio.

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Pericolosità sociale e asilo negato

L’Ufficio Immigrazione ha condotto accertamenti rapidi e incisivi sul conto dell’uomo. Le indagini hanno fatto emergere una concreta e attuale pericolosità sociale, confermata dai precedenti a suo carico e dal comportamento tenuto durante la permanenza in Italia. Gli investigatori hanno ritenuto la sua presenza un rischio evidente per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo straniero aveva tentato di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, ma la Commissione Territoriale ha giudicato l’istanza inammissibile.

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Espulsione e divieto di ritorno

Le autorità hanno quindi deciso per l’immediato obbligo di rimpatrio. L’uomo non potrà rientrare nel nostro Paese per i prossimi cinque anni. L’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’intero provvedimento e ha rilasciato il nulla osta necessario per procedere con l’espulsione del soggetto. Questo intervento dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza cittadina e nell’applicazione rigorosa delle leggi sull’immigrazione.