Piazza Armerina guarda all’Oriente: il legame tra Confucio e Intorcetta apre a nuovi scenari culturali

La città dei mosaici varca i confini continentali per sbarcare sugli schermi della televisione nazionale cinese. L’occasione è la cerimonia inaugurale di un prestigioso concorso di design ispirato alla filosofia confuciana svoltosi nella città di Jining. L’assessore Ettore Messina e il dottor Vincenzo Sanfo hanno rappresentato Piazza Armerina durante questo evento di respiro mondiale. In collegamento diretto con l’Oriente l’esponente della giunta ha illustrato a un pubblico sterminato il profondo filo rosso che unisce la Sicilia al paese asiatico.

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La figura storica del gesuita che tradusse il pensiero confuciano

Il cuore dell’intervento si è concentrato su una figura di spicco della storia locale. Prospero Intorcetta nacque proprio a Piazza Armerina e divenne un celebre gesuita capace di compiere un’impresa linguistica e intellettuale senza precedenti. Egli realizzò infatti la prima traduzione in lingua latina del monumentale pensiero di Confucio. Questa eredità culturale secolare rappresenta oggi la chiave di volta per costruire nuove e solide relazioni diplomatiche e turistiche tra i due territori.

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Nasce il progetto per il primo museo europeo di arte cinese contemporanea

L’incontro internazionale non si è limitato a celebrare le glorie del passato ma ha gettato le basi per un’iniziativa ambiziosa. Il Comune lavora in stretta sinergia con la società Renaissance e con il dottor Sanfo per realizzare un polo espositivo unico nel suo genere. L’obiettivo primario consiste nell’aprire proprio a Piazza Armerina la prima struttura museale in Europa interamente dedicata alle opere d’arte contemporanee del grande paese asiatico. Una sfida affascinante che mira a trasformare radicalmente l’offerta culturale della zona.

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L’obiettivo strategico per intercettare il turismo orientale in Sicilia

Le ricadute sul tessuto economico locale promettono di essere altamente vantaggiose. L’amministrazione comunale punta a sfruttare questo solido ponte culturale per ridisegnare le consuete rotte dei viaggiatori internazionali. Attualmente i massicci flussi turistici provenienti dalla Cina si concentrano quasi esclusivamente sulla capitale e sui grandi centri della penisola. Il nuovo asse strategico vuole intercettare una fetta consistente di questo mercato indirizzando i visitatori verso le innumerevoli bellezze storiche e architettoniche dell’entroterra siciliano.