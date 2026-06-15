Idrogeno verde in Sicilia: via libera al primo impianto a Giammoro. Autorizzato anche l’impianto fotovoltaico di Piazza Armerina

<br />

Idrogeno verde in Sicilia: via libera al primo impianto a Giammoro

<br />

La transizione energetica parte dal Messinese

La Regione Siciliana approva la costruzione del primo polo per la produzione di idrogeno verde sull’Isola. La struttura nascerà nell’area industriale di Giammoro, all’interno del comune di Pace del Mela. Duferco Energia Spa guiderà l’intero progetto curandone la gestione operativa. L’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha firmato l’autorizzazione integrata ambientale dopo aver incassato il parere favorevole della Commissione tecnica specialistica. Questo passaggio segna una tappa fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio siciliano.

<br />

Un investimento milionario sostenuto dal Pnrr

Il nuovo centro sfrutterà la tecnologia elettrolitica per generare energia pulita a zero emissioni. I macchinari separeranno l’idrogeno dall’ossigeno presente nell’acqua utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili come il sole e il vento. L’opera gode di un importante finanziamento di dieci milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo consiste nell’abbattere le sostanze inquinanti e ridurre drasticamente la dipendenza dai vecchi combustibili fossili. La Regione ha previsto un piano di monitoraggio rigoroso in stretta collaborazione con l’Arpa Sicilia per garantire la tutela totale dell’ambiente circostante e della salute pubblica.

<br />

Le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali

Il presidente della Regione Renato Schifani sottolinea il valore di questo traguardo per il futuro dell’Isola. «Prosegue il nostro impegno per traghettare la Sicilia nella direzione di una tangibile transizione energetica verso la sostenibilità ambientale», afferma il governatore. Schifani evidenzia la necessità di affrontare il cambiamento climatico sviluppando costantemente nuovi centri di produzione di energia pulita. Anche l’assessore Savarino esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto. «Questa autorizzazione – spiega l’esponente della giunta – segna un importante momento di passaggio per la Sicilia mentre ci muoviamo concretamente in direzione di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti e dell’utilizzo di combustibili fossili».

<br />

Luce verde anche per l’energia solare a Enna

Le novità positive sul fronte ambientale non riguardano esclusivamente la provincia di Messina. Nella stessa giornata l’assessorato ha rilasciato il decreto necessario per realizzare un nuovo impianto fotovoltaico nel cuore della Sicilia. La struttura, denominata Orto solare, sorgerà in contrada Merlino nel territorio di Piazza Armerina. Queste due autorizzazioni confermano la precisa volontà politica di imprimere una forte accelerazione alle procedure amministrative e alle azioni concrete per la sostenibilità del territorio.

L’IMPIANTO DI PIAZZA ARMERI NA IN CONTRADA MERLINO