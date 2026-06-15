22° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco, il titolo nazionale va a Enna nella categoria M5 con Mario Mancuso

Il 22° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco si è concluso sabato scorso a Bardolino, in una cornice spettacolare sulle rive del lago di Garda. L’evento ha riunito numerosi comandi provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi in una delle discipline più dure e affascinanti del panorama sportivo moderno. La competizione, organizzata con cura dal Comando provinciale di Verona, ha messo alla prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti su una distanza olimpica. Gli atleti hanno affrontato 1.500 metri di nuoto nelle acque del Garda, seguiti da 40 chilometri di percorso ciclistico e una prova conclusiva di 10 chilometri di corsa, in un contesto paesaggistico ideale per questo tipo di sfide.
Il trionfo del caporeparto ennese Mario Mancuso
Tra i numerosi protagonisti che hanno onorato la manifestazione, spicca il risultato ottenuto dal rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco di Enna. Il caporeparto in pensione Mario Mancuso ha conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi campione nazionale nella categoria M5. Con una prestazione di grande spessore tecnico e atletico, Mancuso ha fermato il cronometro sul tempo di 2 ore e 29 minuti, dimostrando una forma invidiabile e una determinazione che non conosce l’età. Questo successo rappresenta non solo un traguardo personale di prestigio, ma anche un momento di orgoglio per tutto il comando ennese, che ha visto il proprio portacolori primeggiare in una competizione caratterizzata da un alto tasso di competitività e professionalità. La gara di Bardolino conferma ancora una volta lo stretto legame tra l’attività sportiva e lo spirito di sacrificio che contraddistingue gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, capaci di eccellere tanto nel servizio quotidiano quanto in campo agonistico.