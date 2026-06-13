Rinnovato l’accordo tra i Carabinieri di Enna e l’organizzazione Co.Tu.le Vi. contro la violenza sulle donne

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna rafforza il proprio impegno a difesa delle donne. Nelle scorse ore i militari hanno rinnovato il protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato Co.Tu.le Vi., una realtà fondamentale che opera a livello locale attraverso gli sportelli antiviolenza denominati “Diana”. A siglare l’importante accordo sono intervenuti il Colonnello Alfredo Beveroni, alla guida del Comando Provinciale, e la dottoressa Palma Camelia Aurora Ranno, fondatrice e presidente dell’associazione. La firma sancisce la chiara volontà di fare rete per contrastare un fenomeno sempre più allarmante e radicato nella società civile.
Gli obiettivi strategici della collaborazione interprovinciale
Il documento appena sottoscritto punta a consolidare i legami operativi già attivi tra l’Arma e l’organizzazione. I firmatari intendono sviluppare ulteriormente i servizi offerti dalla rete interprovinciale degli sportelli antiviolenza. L’intesa favorisce una comunicazione mirata e diffusa sul delicato tema della violenza di genere. I Carabinieri si impegnano in modo specifico a fornire alle vittime tutte le indicazioni necessarie per contattare i presidi “Diana” in totale sicurezza. Le istituzioni costruiscono in questo modo una progettualità comune per analizzare a fondo la situazione e proporre soluzioni di supporto immediate.
Sensibilizzazione nelle scuole e sinergia sociale
Oltre alle attività di primo ascolto l’associazione Co.Tu.le Vi. porta avanti percorsi di assistenza in stretta connessione con i servizi sociali del territorio. I professionisti organizzano continui incontri di sensibilizzazione all’interno degli istituti scolastici e nei principali luoghi di aggregazione. L’obiettivo consiste nel diffondere la cultura del rispetto fin dalle giovani generazioni lavorando anche a stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Alla firma del protocollo hanno partecipato professionisti attivi in prima linea nella tutela legale, tra cui gli avvocati Eleanna Parasiliti Molica, Giampiero Cortese e Giovanna Scarlata. Insieme a loro ha presenziato il Colonnello Antonino Restuccia, comandante del Reparto Operativo, a testimonianza della massima attenzione dedicata alla prevenzione dei reati di genere.