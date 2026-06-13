Ospedale Umberto I di Enna, visite gratuite per l’emicrania il 17 giugno

Il 17 giugno l’ospedale Umberto I di Enna dedica un’intera giornata alla diagnosi e alla cura dell’emicrania. I cittadini possono accedere liberamente a visite neurologiche, consulenze specialistiche e test diagnostici del tutto gratuiti. L’appuntamento si inserisce nella quarta edizione dell’Open Day nazionale promosso dalla Fondazione Onda ETS. I professionisti del reparto incontreranno i pazienti per fornire materiale informativo e rispondere a ogni dubbio. L’intento principale mira ad avvicinare le persone a una diagnosi precoce e tempestiva.

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Un impegno premiato con tre Bollini Rosa

La struttura sanitaria ennese aderisce alla rete degli oltre 140 centri italiani premiati per l’attenzione specifica alla salute di genere. Proprio nel 2026 l’ospedale ha conquistato ben tre Bollini Rosa, ottenendo il massimo riconoscimento previsto. Questo risultato attesta un impegno continuo nel garantire percorsi clinici di eccellenza per le donne. L’iniziativa di giugno punta con decisione a scardinare i pregiudizi su un disturbo neurologico che la società liquida troppo spesso come un banale mal di testa passeggero.

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I numeri di una patologia cronica e silenziosa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l’emicrania come la seconda causa di disabilità a livello globale. In Italia il problema riguarda oltre sei milioni di individui e presenta una netta prevalenza femminile. Il settanta per cento dei pazienti appartiene infatti alle donne, una condizione legata all’influenza degli ormoni sessuali. Moltissime persone convivono oggi con il dolore senza ricevere cure adeguate. L’assenza di trattamenti mirati espone i pazienti a un rischio concreto di cronicizzazione della malattia.

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Come prenotare i controlli gratuiti in reparto

Partecipare alla giornata di prevenzione richiede un semplice passaggio telefonico preventivo. Gli interessati devono contattare il numero 0935-516624, attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 11:00. Il personale addetto fornisce subito tutte le indicazioni utili per accedere in totale sicurezza ai servizi disponibili all’interno del presidio ospedaliero. Chi desidera consultare il programma completo a livello nazionale può visitare direttamente il portale web ufficiale della Fondazione Onda ETS.