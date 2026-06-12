Sicurezza in provincia di Enna: scattano 17 misure di prevenzione del questore

Un mese di maggio all’insegna della tolleranza zero contro la criminalità e i comportamenti violenti nella provincia di Enna. Il questore Cono Incognito ha firmato e reso esecutivi diciassette provvedimenti di prevenzione personale. L’obiettivo primario della Questura resta quello di arginare le derive antisociali e garantire l’incolumità pubblica. Questa massiccia operazione colpisce direttamente soggetti considerati socialmente pericolosi, tracciando un bilancio netto dell’attività investigativa. Le forze dell’ordine hanno monitorato il territorio con grande attenzione, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di emergenza per disinnescare potenziali tragedie.

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Dagli avvisi orali ai fogli di via per chi delinque in trasferta

Entrando nel dettaglio delle decisioni assunte, sette individui hanno ricevuto un avviso orale. Si tratta di persone già finite nella rete dei controlli, da poco arrestate o denunciate per aver collezionato accuse pesanti. Le condotte contestate spaziano dalla detenzione illegale di armi e munizioni alla resistenza a pubblico ufficiale, passando per lesioni personali, danneggiamenti e minacce. Un quadro preoccupante che ha richiesto una risposta ferma. Parallelamente, sei pregiudicati in trasferta hanno dovuto incassare il foglio di via obbligatorio. Questi soggetti, non residenti in provincia e coinvolti in reati come truffe, tentate rapine e possesso di armi, non potranno rimettere piede in alcuni comuni ennesi per un periodo variabile dai due ai tre anni.

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Violenza domestica, fermato un uomo armato di ascia che minaccia il padre

Il capitolo più delicato riguarda senza dubbio i reati consumati tra le mura domestiche o legati agli atti persecutori. Il questore ha applicato quattro ammonimenti diretti ad altrettanti autori di stalking, percosse e minacce contro familiari o conoscenti. Un episodio in particolare ha sfiorato il dramma in un comune della provincia. Un uomo ha minacciato di morte il proprio genitore, arrivando a brandire un’ascia contro di lui in un impeto di rabbia cieca. Solo il sangue freddo e il rapido intervento del personale in divisa ha evitato il peggio, disarmando l’aggressore prima che potesse colpire.

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L’impegno costante della polizia per la tutela dei cittadini

Questa raffica di provvedimenti certifica il lavoro instancabile degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. La strategia preventiva si conferma uno strumento essenziale per bloccare sul nascere le spirali di violenza e arginare la microcriminalità diffusa. Il monitoraggio capillare dei quartieri e la costante presenza su strada rappresentano le fondamenta di un sistema di sicurezza che punta a rassicurare la popolazione locale. Le autorità preposte ribadiscono la necessità di mantenere alta la guardia, confermando un’azione coordinata che tutela le fasce più deboli e scoraggia chi pensa di poter agire al di fuori della legalità.