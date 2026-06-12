Sclerosi multipla, l’Irccs Oasi di Troina entra nel registro nazionale

L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Oasi Maria Santissima di Troina segna un traguardo fondamentale per la sanità del territorio ennese e non solo. La struttura entra ufficialmente a far parte del Registro italiano della sclerosi multipla e patologie correlate. Si tratta di un progetto di importanza strategica a livello nazionale, promosso e sostenuto dalla Fondazione italiana sclerosi multipla in stretta sinergia con l’Università degli studi di Bari. L’Irccs diventa così il primo polo di ricerca e cura nella provincia di Enna a integrarsi in questo vasto e prestigioso circuito medico.

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La rete di ricerca e i numeri del progetto

I numeri confermano il peso e la rilevanza di questa adesione per il sistema sanitario regionale. L’Oasi di Troina è infatti la diciassettesima struttura in Sicilia a far parte di una rete capillare che conta ormai circa duecento centri distribuiti su tutto il territorio italiano. Fare rete significa condividere i dati clinici, le analisi e le esperienze dei pazienti per costruire un fronte comune contro una patologia neurologica complessa. L’inclusione nel registro nazionale permette di raccogliere informazioni preziose sull’evoluzione della malattia e sulle risposte ai diversi approcci terapeutici.

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L’impegno per i pazienti e la gestione dei dati

Attualmente l’istituto di Troina segue con dedizione un bacino di circa cinquanta pazienti affetti da sclerosi multipla. Le loro storie cliniche, gestite e archiviate nel pieno e rigoroso rispetto della normativa sulla privacy, diventeranno un patrimonio di dati fondamentale per l’intera comunità scientifica italiana. Lo studio e la sistematica raccolta delle informazioni avvengono all’interno dell’Unità operativa complessa di diagnostica per immagini, un reparto all’avanguardia posto sotto la diretta responsabilità del dottor Salvatore Giovanni Romano. Il lavoro quotidiano sul campo punta a tracciare percorsi di cura e assistenza sempre più efficaci, mirati e personalizzati.

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Una vocazione scientifica in continua crescita

Questo nuovo e significativo passo in avanti rafforza la profonda vocazione scientifica dell’istituto troinese. L’integrazione attiva nelle grandi reti di ricerca nazionali conferma l’impegno costante della struttura sanitaria nel migliorare in modo tangibile la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. La lotta alla sclerosi multipla richiede condivisione costante, aggiornamento e studio continuo. Il territorio ennese oggi può vantare con orgoglio un avamposto medico e di ricerca di primo piano, pronto a fare la propria parte in questa grande e decisiva sfida sanitaria nazionale.