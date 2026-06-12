Consiglio comunale a Piazza Armerina: giovedì 18 giugno si discute di ambiente, dissesto e farmacie

Il prossimo 18 giugno l’aula consiliare di Piazza Armerina tornerà a riempirsi per una seduta straordinaria di grande rilevanza per la comunità. Il presidente del consesso civico, Calogero Cursale, ha chiamato a raccolta i consiglieri alle ore 18:30 per affrontare un ordine del giorno che tocca nodi cruciali per il territorio. Al centro del dibattito troveremo questioni ambientali urgenti e temi strettamente legati alla salute pubblica e all’organizzazione interna dei lavori politici.

<br />

Riflettori accesi sul degrado dei boschi comunali

Uno dei punti più caldi in discussione riguarda lo stato di salute del patrimonio boschivo locale. L’amministrazione dovrà fornire risposte precise all’interrogazione presentata dai consiglieri Massimo Di Seri, Luigi Lo Bartolo e Cateno Grancagnolo. Il documento politico punta il dito sulle condizioni di abbandono delle aree verdi e chiede un’assunzione netta di responsabilità in merito agli interventi di messa in sicurezza. Si tratta di un tema molto sentito dalla cittadinanza, che da tempo reclama maggiore tutela per le zone boschive che circondano la città.

<br />

Dal rischio idrogeologico alla nuova mappa delle farmacie

L’attenzione dei consiglieri si sposterà poi su un altro dossier particolarmente delicato, ovvero il dissesto idrogeologico. L’aula ascolterà la relazione conclusiva prodotta dall’apposita commissione d’indagine, istituita nei mesi scorsi per fare luce sulle fragilità strutturali del territorio armerino. Un passaggio fondamentale per programmare eventuali interventi futuri di prevenzione. Non meno importante sarà il dibattito sulla revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2026. Questa decisione impatterà direttamente sui servizi offerti ai cittadini e sulla distribuzione dei presidi sanitari di primo soccorso nei vari quartieri.

<br />

Regole d’aula e procedure di convocazione

I lavori prevedono anche un passaggio tecnico legato alla vita politica interna dell’ente. I rappresentanti eletti dovranno infatti esprimersi in merito alla modifica del regolamento che disciplina lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale. Come di consueto, la convocazione ufficiale impone regole precise in caso di assenza del numero legale. Se la soglia minima di presenze non dovesse risultare sufficiente all’orario stabilito, la seduta subirà un rinvio temporaneo di un’ora. Nel caso in cui l’aula dovesse apparire ancora deserta alla ripresa, i lavori slitteranno automaticamente al giorno successivo, alla stessa ora e con i medesimi argomenti in scaletta.