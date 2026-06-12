Between Music & Arts Festival 2026: la quinta edizione animerà Piazza Armerina e i comuni limitrofi dal primo al cinque luglio

Il Between Music & Arts Festival torna dal primo al cinque luglio 2026 nel cuore della Sicilia centrale. La quinta edizione propone un programma denso di eventi che spaziano dalla musica al cinema, abbracciando anche arti visive, danza e dibattiti. Le manifestazioni avranno luogo all’interno di cornici storiche di eccezionale rilievo artistico. Spiccano tra le sedi dell’evento la celebre Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone, l’area di Sofiana a Mazzarino e alcuni palazzi storici di Piazza Armerina. Il progetto vanta la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Roberto Grossi e si avvale della prestigiosa collaborazione del Ministero degli Affari Esteri. L’organizzazione fa capo all’Associazione Globart e al Saint Louis College of Music.

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Un orizzonte mediterraneo di pace e di incontro

Il cartellone di quest’anno ruota attorno alle parole chiave “Confini” e “Insieme”. L’obiettivo primario consiste nel superare le barriere geografiche e sociali attraverso il linguaggio universale della creatività. Il Mediterraneo diventa così un palcoscenico ideale per promuovere la pace e lo scambio interculturale. La kermesse rifugge il semplice intrattenimento per configurarsi come un vero e proprio laboratorio artistico, capace di far dialogare le diverse identità dei popoli. Gli organizzatori intendono valorizzare l’incontro tra culture differenti per costruire solide relazioni umane in un momento storico assai complesso.

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Il campus artistico e le nuove generazioni protagoniste

Il motore propulsore dell’intero festival risiede nel Campus di produzione artistica. Giovani talenti europei e nordafricani si ritroveranno all’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina per condividere un’intensa residenza creativa interdisciplinare. Ragazzi e ragazze lavoreranno a stretto contatto con grandi professionisti del settore per realizzare brani musicali e cortometraggi originali. Queste opere inedite debutteranno davanti al grande pubblico nella serata conclusiva in Piazza Duomo. Un’importante novità riguarda inoltre la forte sinergia con la Summer School ArchLabs. Cinquanta studenti provenienti da ogni angolo del mondo parteciperanno a una campagna di scavi archeologici presso la Villa Romana del Casale, accrescendo il valore storico e culturale dell’iniziativa.

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Esposizioni di respiro internazionale e grandi interpreti musicali

L’inaugurazione del primo luglio alla Villa Romana del Casale prevede l’apertura della mostra fotografica di Barbara Luisi e una suggestiva performance della danzatrice Giulia Tonelli. A seguire, il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciano Biondini incanteranno i presenti con un concerto dedicato ai maestri della canzone italiana. Il programma dei giorni successivi offre appuntamenti imperdibili e location inedite. Gli spettatori potranno assistere a un concerto alle prime luci dell’alba nell’area archeologica di Sofiana e alle esibizioni di artisti internazionali come Ziad Trabelsi, il trio Servillo-Girotto-Mangalavite e la giovane cantautrice Francesca Feci. Trova ampio spazio anche la valorizzazione dell’imprenditoria femminile grazie al progetto “Arte e Natura” all’interno di alcune rinomate aziende agricole del territorio.

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Il sostegno delle istituzioni e la visione degli organizzatori

Le istituzioni accolgono con grande entusiasmo la manifestazione siciliana. Il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone definisce il festival «un modello virtuoso di come la cultura e l’arte contemporanea possano farsi promotrici di un rilancio identitario e sociale dei nostri territori più preziosi». Il direttore artistico Roberto Grossi illustra la visione alla base del progetto affermando che «l’arte unisce e rigenera gli individui, le comunità, i luoghi, creando legami forti». Stefano Mastruzzi ricorda a sua volta l’enorme responsabilità della musica contemporanea nel generare nuove relazioni positive. L’intera squadra organizzativa punta a trasformare i limiti territoriali in preziose opportunità di scoperta reciproca.