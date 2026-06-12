Aumento delle indennità a Enna, la maggioranza chiarisce e respinge le polemiche

L’amministrazione comunale di Enna rompe il silenzio sulle recenti discussioni riguardanti l’adeguamento dei compensi per gli amministratori locali. Attraverso un comunicato stampa ufficiale diffuso dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza, il governo cittadino smentisce categoricamente qualsiasi ricaduta economica sui cittadini. La nota precisa come l’aumento rappresenti la semplice applicazione di una legge della Regione Siciliana. Palermo coprirà infatti interamente gli oneri finanziari tramite un apposito rimborso, lasciando intatto il bilancio dell’ente locale.

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I numeri dell’adeguamento economico

Il documento entra nel dettaglio delle cifre per spegnere sul nascere ogni speculazione. Gli amministratori definiscono le polemiche «strumentali» e sottolineano che la manovra non nasce da una scelta politica autonoma della nuova compagine. La variazione di bilancio per i mesi restanti del 2026 ammonta a poco più di 43 mila euro. Questa somma si traduce in un incremento medio lordo di circa 520 euro mensili per ciascun componente della giunta e per i vertici del consiglio comunale. Il comunicato taglia corto definendo la vicenda «tanto rumore per nulla».

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Rilancio dell’Autodromo e interventi sociali

La coalizione di governo sposta poi l’attenzione sulle azioni concrete portate avanti sin dal giorno dell’insediamento. Il testo elenca una serie di priorità affrontate con estrema urgenza per far ripartire la città. Tra i provvedimenti di maggior rilievo spicca l’atto di indirizzo per bloccare lo stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa. La squadra del sindaco rivendica inoltre l’individuazione di nuove risorse destinate all’istruzione, al welfare per le famiglie e all’ottimizzazione del servizio di mensa scolastica, oltre all’aumento del monte ore per una parte dei dipendenti comunali.

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L’estate ennese e i fondi esauriti

Un passaggio particolarmente duro del comunicato riguarda la gestione finanziaria ereditata. Gli esponenti della maggioranza accusano la precedente amministrazione di aver letteralmente prosciugato i capitoli di spesa destinati agli eventi estivi. Il nuovo esecutivo dichiara di aver trovato appena 700 euro in cassa per l’organizzazione delle festività. Nonostante le forti difficoltà iniziali, la giunta assicura di aver reperito i fondi necessari per garantire ai cittadini sia il cartellone estivo sia l’imminente e sentita festa della Patrona.

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L’invito a seguire i lavori d’aula

La nota si chiude con uno sguardo ai prossimi impegni istituzionali e una promessa di massima trasparenza. Il primo cittadino esorta i residenti a prestare attenzione alla seduta del consiglio comunale in programma per martedì 16. In quella specifica sede istituzionale il sindaco prenderà la parola per illustrare nel dettaglio il lavoro svolto finora dalla sua squadra. La maggioranza ribadisce infine la ferma volontà di proseguire il mandato tenendo al centro esclusivamente gli interessi e lo sviluppo della comunità.