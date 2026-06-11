L’artigianato ennese brilla a Bologna: premiato il panificatore piazzese Giuseppe Barresi

Bologna ha fatto da cornice, lo scorso 25 maggio, a una solenne cerimonia dedicata all’eccellenza del lavoro manuale. L’evento ha visto la consegna dell’onorificenza di Maestri d’Opera e di Esperienza, un riconoscimento promosso da ANAP Confartigianato per celebrare la dedizione al territorio e la capacità di tramandare il sapere artigiano alle nuove generazioni. Tra i protagonisti indiscussi della giornata spicca la delegazione di Confartigianato Enna, che ha portato sul podio nazionale tre figure straordinarie, unite non solo dall’impegno professionale ma anche dal nome di battesimo.

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Le eccellenze del territorio ennese

Le storie dei tre premiati rappresentano tre diverse declinazioni della maestria siciliana. Giuseppe Arena, titolare della torrefazione Kili Caffè, ha ricevuto il riconoscimento per la sua capacità di coniugare la trasformazione della materia prima con una visione imprenditoriale moderna, portando la qualità del prodotto oltre i confini locali. Giuseppe Barresi, storico panificatore di Piazza Armerina, ha festeggiato i suoi 49 anni di carriera dietro al forno. La sua è una testimonianza esemplare di artigianato puro che trova compimento nel passaggio generazionale, avendo trasmesso al figlio i segreti dell’arte bianca. Infine Giuseppe Fornasier, mosaicista, è stato premiato per i suoi oltre quarant’anni di attività artistica. Custode di tecniche millenarie, Fornasier ha realizzato nel corso della sua vita innumerevoli opere, dimostrando come la pazienza e la precisione siano ancora le basi di un talento fuori dal comune.

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Il valore del saper fare artigiano

Il premio Maestri d’Opera e di Esperienza non rappresenta un semplice ringraziamento alla carriera, ma un vero e proprio manifesto sociale che ricorda come l’artigianato costituisca il motore economico e culturale del Paese. La delegazione di Enna torna a casa con la consapevolezza di aver espresso il volto migliore della Sicilia, ovvero un territorio laborioso e creativo capace di guardare al futuro senza recidere le radici con la tradizione. Un successo condiviso che ha visto il plauso del presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna, Peter Barreca, e del presidente provinciale ANAP Confartigianato Enna, Vincenzo Mantegna.

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La delegazione ennese protagonista

La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici nazionali dell’associazione, tra cui il presidente nazionale ANAP Confartigianato Guido Celaschi, il vicepresidente vicario Giampaolo Palazzi, il segretario nazionale Fabio Menicacci e il coordinatore del Consiglio dei Maestri d’Opera e d’Esperienza Giovanni Mazzoleni. I premiati hanno ricevuto diplomi e insegne realizzati con la stessa cura artigiana che il riconoscimento intende onorare, prodotti su carta filigranata dal maestro cartaio Sandro Tiberi e impreziositi dalla calligrafia amanuense di Luigi Nicolamme.