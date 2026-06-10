Una statua per San Pio: la comunità di Piazza Armerina inaugura il nuovo salone parrocchiale

Oggi, mercoledì 10 giugno, la comunità di Piazza Armerina vive un momento di profonda spiritualità e aggregazione. In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio di Padova, la parrocchia intitola ufficialmente il proprio salone a San Pio da Pietrelcina. Il parroco, don Filippo Salamone, ha fortemente voluto questa iniziativa, che culmina oggi in una cerimonia pomeridiana capace di unire la preghiera al senso di appartenenza cittadina.
Il dono speciale del gruppo locale
Il gesto di generosità di un gruppo di fedeli rende questa giornata ancora più speciale. Gli “Amici di Padre Pio” di Piazza Armerina, sotto la guida del coordinatore Francesco Paolo Orlando, donano infatti una statua raffigurante il santo. L’opera troverà la sua collocazione definitiva proprio all’interno del nuovo salone. I promotori spiegano che questo dono vuole rappresentare un ricordo perpetuo del loro amore, dell’impegno costante e della forte devozione verso il frate con le stimmate.
Il programma delle celebrazioni odierne
L’intera iniziativa si inserisce nel contesto spirituale del Triduo in corso. Il programma della giornata prevede due momenti principali, aperti a tutti i cittadini che desiderano partecipare. Alle ore 18 i fedeli si ritroveranno per la recita del Santo Rosario e della consueta coroncina. Mezz’ora più tardi, alle ore 18:30, il parroco celebrerà la Santa Messa.
La benedizione dei nuovi spazi comunitari
Il momento centrale dell’evento avverrà subito dopo la funzione eucaristica. I presenti assisteranno alla solenne benedizione del salone parrocchiale e della nuova statua in onore di San Pio. I promotori rinnovano a tutti l’invito a partecipare numerosi per condividere insieme questa tappa significativa. La parrocchia acquisisce così un punto di riferimento rinnovato per le future attività di incontro e di preghiera.