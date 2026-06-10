Sparatoria in pieno centro a Regalbuto, arrestato un uomo per tentato omicidio

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e della Squadra Mobile della Questura di Enna hanno fermato un indiziato per un tentato omicidio avvenuto a Regalbuto. L’operazione della Polizia di Stato si è conclusa il 5 giugno scorso, a meno di ventiquattr’ore dai drammatici fatti. La vicenda è cominciata nel pomeriggio del 4 giugno nel cuore del centro abitato di Regalbuto. Un uomo si trovava vicino alla propria automobile quando, improvvisamente, qualcuno ha esploso diversi colpi di pistola nella sua direzione. I proiettili hanno colpito ripetutamente la carrozzeria del veicolo ma, per fortuna, non hanno ferito il bersaglio dell’agguato. La vittima dell’azione delittuosa è rimasta miracolosamente illesa.

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Le indagini lampo e il trasferimento nel carcere di Enna

Le indagini degli inquirenti sono scattate immediatamente. Nonostante i pochissimi indizi iniziali, i poliziotti hanno raccolto in tempi record elementi di colpevolezza solidi a carico del sospettato. Gli investigatori hanno quindi deciso di procedere al fermo di iniziativa della Polizia Giudiziaria per scongiurare qualsiasi pericolo.

Dopo la conclusione delle procedure burocratiche di rito, gli agenti hanno scortato l’indagato nella Casa Circondariale di Enna, dove rimarrà a disposizione della magistratura. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e individuare il movente del gesto. Attualmente il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. La magistratura accerterà l’eventuale responsabilità dell’indagato solo con una sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.