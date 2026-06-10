Regione Siciliana, al via le prove per 322 assunzioni

Sono stati ufficializzati i calendari delle prove scritte per sette concorsi pubblici indetti dalla Regione Siciliana. Si tratta di un passaggio cruciale per il rinnovamento dell’organico che porterà all’immissione in servizio di 322 nuovi funzionari. Le selezioni si svolgeranno in un arco temporale compreso tra il 25 giugno e il 3 luglio, con le prove dislocate tra Palermo e Catania. I candidati sono chiamati a presentarsi presso le strutture individuate per le diverse procedure concorsuali.

Il calendario prevede l’avvio delle selezioni il 25 e 26 giugno con il concorso per 60 funzionari tecnici. Successivamente, dal 30 giugno al 3 luglio, si terranno le prove per 200 unità destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego. Parallelamente, dal 29 giugno al primo luglio, si procederà con il concorso per 52 funzionari dell’Ispettorato del lavoro. Il 26 giugno è invece fissata la prova per 10 funzionari tecnici archeologi. Le sedi individuate sono il padiglione ZAC ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo e la struttura Sicilia Fiera di Misterbianco, in provincia di Catania.

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Riepilogo Bandi e Link Ufficiali

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Il commento del presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questo piano di assunzioni. «Andiamo avanti spediti con il ricambio generazionale per ringiovanire gli organici dell’amministrazione e colmare i vuoti nei settori più carenti di personale. Grazie agli sforzi compiuti dal mio governo per il risanamento dei conti pubblici e in seguito al nuovo accordo con lo Stato sul disavanzo, la Regione ha ricominciato ad assumere dopo anni di blocco del turn over». Il piano, che ha superato il controllo della Corte dei conti, punta ad assumere oltre 2.400 dipendenti entro il 2028.

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Le figure professionali ricercate

L’assessore alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, ha evidenziato il valore strategico di queste nuove leve. «Con i concorsi in atto potremo inserire una nuova leva di funzionari apportando nuove energie in grado di rafforzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa della Regione Siciliana. Le nuove figure che reperiremo con queste selezioni ci consentiranno, in particolare, di reclutare dopo anni figure specialistiche di archeologi in un settore strategico per la Sicilia come quello dei beni culturali, ma anche di incrementare i controlli nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, che per noi è una condizione imprescindibile, e di potenziare l’azione dei Centri per l’impiego per sostenere la crescita delle opportunità di trovare un’occupazione per i giovani siciliani».