Prestito d’onore in Sicilia, boom di domande nei primi cinque giorni

L’iniziativa della Regione Siciliana dedicata agli studenti universitari registra un avvio sorprendente. In sole cinque giornate dall’apertura della piattaforma online, attivata lo scorso 4 giugno, gli uffici dell’Irfis hanno già incamerato 458 richieste per il cosiddetto Prestito d’onore. Queste istanze si traducono in oltre 4 milioni di euro di finanziamenti richiesti. Numeri significativi che evidenziano una necessità reale da parte dei giovani in formazione e delle loro famiglie.
Il commento del presidente Schifani
La risposta massiccia da parte degli iscritti agli atenei siciliani ha suscitato l’immediata reazione dei vertici regionali. Il governatore Renato Schifani sottolinea l’importanza strategica di questa manovra. «Un risultato che testimonia il forte interesse verso una misura pensata per sostenere il diritto allo studio e offrire ai giovani uno strumento concreto per affrontare le spese legate al percorso accademico», afferma il presidente. Schifani ribadisce inoltre che permettere ai ragazzi di investire sulla propria formazione equivale a scommettere sul futuro della Sicilia. Un passaggio fondamentale per favorire la crescita delle competenze e creare le giuste condizioni per trattenere i talenti sul territorio.
Le rassicurazioni sui tempi di istruttoria
A gestire materialmente la mole di documentazione sarà l’Irfis. L’istituto finanziario regionale promette tempistiche celeri per l’erogazione materiale delle somme. La presidente Iolanda Riolo garantisce il massimo impegno della sua intera struttura operativa. «Garantiremo istruttorie rapide per dare seguito all’agevolazione voluta dal governo Schifani, che ha avuto un grande successo presso i nostri studenti», dichiara la responsabile dell’ente.
Come funziona l’agevolazione per gli studenti
Il piano regionale poggia su una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro, attinti direttamente dal Fondo Sicilia. I destinatari principali restano gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea negli atenei presenti sull’Isola. Il bacino di utenza si concentra sui nuclei familiari con redditi medio-bassi. L’agevolazione consiste in un finanziamento capace di raggiungere un tetto massimo di 10 mila euro per singolo richiedente. Il vero punto di forza risiede nelle condizioni applicate, infatti l’istituto eroga il prestito a tasso zero. Il bando non richiede alcuna garanzia personale o patrimoniale ai giovani o ai loro genitori.
La procedura per presentare le istanze
Le risorse economiche messe a disposizione servono a coprire le tasse universitarie e tutte le spese connesse alla vita da fuorisede o allo studio quotidiano. Un intervento mirato che alleggerisce notevolmente la pressione economica sui bilanci domestici. Gli aventi diritto devono però affrettarsi perché l’assegnazione procederà fino a esaurimento dei fondi. L’intera operazione si svolge per via telematica. Gli studenti devono collegarsi al portale ufficiale di Irfis FinSicilia e compilare i moduli presenti nell’apposita sezione digitale.