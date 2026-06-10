Fondi per le strade rurali siciliane, Piazza Armerina ottiene oltre un milione di euro

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato le graduatorie provvisorie del bando da 65 milioni di euro complessivi destinato a rivoluzionare la viabilità rurale in Sicilia. Si tratta di un provvedimento atteso da centinaia di aziende agricole che affrontano ogni giorno le difficoltà di collegamenti stradali spesso precari e inadeguati. I fondi puntano a sostenere investimenti concreti per rendere le aree interne più accessibili e competitive.

<br />

Il maxi finanziamento in contrada Elsa Camemi a Piazza Armerina

Tra i progetti ammessi spicca un intervento di grandissimo rilievo per il territorio ennese. Nel comune di Piazza Armerina la contrada Elsa Camemi riceverà un finanziamento di ben 1.366.350,88 euro. Questa somma ingente consentirà di rimettere a nuovo un’arteria fondamentale per i produttori locali e per i residenti della zona rurale. Grazie a queste risorse i soggetti interessati potranno avviare interventi strutturali per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale garantendo finalmente spostamenti rapidi e sicuri.

<br />

L’assessore Luca Sammartino punta al contrasto dello spopolamento

L’iniziativa rientra nelle strategie di sviluppo rurale della programmazione europea. L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino sottolinea la portata politica e sociale dell’intervento evidenziando l’impegno dell’amministrazione regionale. «Vogliamo garantire risorse certe – commenta l’assessore Sammartino – per potenziare le infrastrutture stradali a servizio delle imprese agricole e, allo stesso tempo, delle comunità. Gli interventi finanziati renderanno più attrattive le aree rurali, contribuendo al contrasto dello spopolamento. Questo tipo di investimenti rappresenta uno dei pilastri dell’agire politico e amministrativo del governo regionale».

<br />

Nuove strade e tutela dell’ambiente con il piano strategico Pac

Il bando finanzia non solo la realizzazione di nuove vie di comunicazione ma anche il recupero e l’ampliamento di quelle esistenti. I beneficiari potranno utilizzare le somme anche per allargare le carreggiate e per realizzare piazzole di sosta o passaggi sicuri dedicati alla fauna selvatica. La misura fa parte dell’intervento denominato SRD07 Azione 1 inserito nel Complemento per lo sviluppo rurale della Sicilia al Piano strategico Pac 2023-2027. L’elenco completo con tutte le domande ammesse e quelle escluse si trova già sul portale ufficiale della Regione Siciliana.