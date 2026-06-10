Enna: si insedia il vicesindaco Stefania Marino. Festa patronale, al via il piano di potenziamento. Fondi per la mensa scolastica

La giunta comunale di Enna ha ufficializzato ieri mattina l’ingresso della deputata Stefania Marino nell’esecutivo guidato dal sindaco Mirello Crisafulli. Il giuramento, avvenuto durante la seduta odierna, sancisce l’assunzione ufficiale dell’incarico di vicesindaco e assessore al Welfare e alla Coesione sociale. Questo passaggio istituzionale segna l’avvio di una fase di lavoro focalizzata sulle dinamiche della protezione sociale e sulla gestione amministrativa dell’ente locale.
«Oggi abbiamo completato la nostra giunta con il giuramento di Stefania Marino, una figura che porterà competenza e sensibilità nei temi del welfare e della coesione sociale» ha dichiarato il primo cittadino nel corso dell’incontro. La nuova nomina mira a rafforzare la capacità operativa dell’amministrazione su temi cruciali per il benessere della comunità ennese.
Festa patronale, al via il piano di potenziamento
La seduta ha dedicato ampio spazio alla pianificazione della festa in onore di Maria Santissima della Visitazione, evento identitario per la città. Il sindaco Crisafulli ha confermato il proprio impegno per il potenziamento del capitolato dei festeggiamenti, agendo su più fronti. L’amministrazione sta stringendo accordi con soggetti privati per ammortizzare i costi dei servizi e ha aperto un’interlocuzione con la Regione Siciliana per reperire ulteriori risorse necessarie a sostenere gli eventi collaterali previsti dal programma.
Sul fronte della sicurezza pubblica, l’assessore Tiziana Arena ha illustrato la necessità di un aggiornamento del piano di emergenza. Il documento sarà sottoposto al vaglio della Prefettura e della Questura, in un percorso di coordinamento che coinvolgerà tutti i soggetti preposti alla gestione della sicurezza durante i giorni di festa.
Sostegno alle famiglie, fondi per la mensa scolastica
L’amministrazione comunale ha approvato un atto d’indirizzo proposto dall’assessore Marinella Adamo finalizzato a supportare le famiglie ennesi. Il provvedimento destina un finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana alla riduzione dei costi della refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa risponde a una necessità concreta dei nuclei familiari che usufruiscono del servizio mensa.
Il Comune di Enna guarda inoltre al futuro del sistema educativo locale attraverso la partecipazione al bando della Fondazione Sicilia. L’obiettivo è quello di intercettare fondi aggiuntivi per migliorare l’offerta e i servizi dedicati alla fascia di età 0-6 anni. Il sindaco Crisafulli ha sottolineato l’importanza di questo metodo amministrativo che combina la gestione delle tradizioni locali con l’attenzione costante ai bisogni quotidiani dei cittadini.