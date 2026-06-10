Approvato in Giunta il bilancio 2026 a Piazza Armerina, il sindaco Cammarata annuncia una nuova fase

La Giunta comunale di Piazza Armerina ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2026. Questo passaggio amministrativo segna una svolta per l’Ente locale, che prova a lasciarsi alle spalle le complesse vicende economico-finanziarie degli ultimi anni. La notizia emerge da un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione in cui si delinea un percorso di risanamento ormai avviato. L’obiettivo dichiarato è quello di far ripartire la macchina comunale sfruttando risorse proprie e superando in via definitiva le rigidità contabili del passato recente.

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Le parole del primo cittadino e la certificazione ministeriale

Il sindaco Nino Cammarata esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto e sottolinea l’importanza del documento per l’intera comunità. «Con l’approvazione del Bilancio 2026 restituiamo alla città uno strumento essenziale per programmare il futuro e creare nuove opportunità di sviluppo» si legge nella nota ufficiale. Il primo cittadino evidenzia il lungo lavoro svolto per ripristinare l’efficienza degli uffici, un impegno che ha trovato riscontro anche a livello nazionale. Il Ministero ha infatti certificato il Comune definendolo “virtuoso”. Cammarata commenta questo aspetto spiegando che il riconoscimento permette di lasciarsi alle spalle la gestione provvisoria e di sbloccare finalmente la spesa sul territorio cittadino.

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Le tempistiche dell’approvazione e i traguardi per il prossimo anno

L’ok al documento contabile arriva con circa due mesi di ritardo rispetto alla scadenza canonica del 31 marzo. L’amministrazione giustifica questo scostamento a causa della gravità della situazione di partenza e del difficile iter di riequilibrio affrontato dai tecnici e dalla componente politica. Adesso il testo passerà al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. L’esecutivo guarda però già in avanti e si pone una meta precisa per l’immediato futuro. L’intento, come precisa Cammarata nel testo diffuso ai media, è quello di approvare il Bilancio 2027 entro i termini ordinari del 31 dicembre, riportando di fatto il Comune a una gestione puntuale e priva di affanni.

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Le risorse in arrivo e la programmazione degli interventi

Le prospettive per i prossimi mesi appaiono incoraggianti grazie a un incastro finanziario giudicato favorevole. L’approvazione del rendiconto 2025 e l’imminente conclusione delle attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione libereranno un prezioso avanzo di amministrazione. Si tratta di fondi freschi che la Giunta intende destinare a opere mirate. «Saranno le prime risorse realmente disponibili dopo anni di sacrifici» aggiunge il sindaco nel documento. Le priorità indicate riguardano il sostegno concreto alle famiglie, l’aiuto alle fasce sociali più fragili, progetti di rigenerazione urbana e la necessaria tutela dell’ambiente. La comunicazione si chiude con la promessa di mantenere un approccio basato sulla prudenza, per garantire la solidità dei conti pubblici nel lungo periodo senza rinunciare a investire sulla qualità della vita dei cittadini.