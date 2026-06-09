Forza Italia in Sicilia: l’analisi del commissario Nino Minardo dopo il voto

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L’esito delle ultime elezioni amministrative, con un’attenzione particolare al risultato di Agrigento, impone una riflessione profonda all’interno di Forza Italia in Sicilia. Non si tratta semplicemente di riconoscere il successo della coalizione avversaria, quanto di analizzare con lucidità il segnale di disagio espresso dall’elettorato. Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, ha evidenziato come l’astensionismo e i voti contrari siano sintomi di un malessere diffuso. Ignorare questa realtà, o minimizzare le conseguenze delle divisioni interne e delle conflittualità che hanno caratterizzato le dinamiche locali, rappresenterebbe un errore strategico.

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La richiesta di una politica sobria e responsabile

Le divisioni interne, secondo l’analisi, hanno contribuito ad allontanare gli elettori. Inoltre, un ruolo determinante è stato giocato dalla percezione pubblica della politica. Ferma restando l’importanza del garantismo, come principio fondante dello Stato di diritto, emerge con chiarezza la stanchezza dei cittadini siciliani di fronte a scandali e atteggiamenti percepiti come anacronistici o inadeguati. La richiesta che sale dai territori è quella di una classe politica che faccia della sobrietà, della responsabilità e dello spirito di servizio i propri valori cardinali.

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Rinnovamento e riconquista della fiducia

La riflessione proposta non intende limitarsi ai confini di Forza Italia, ma si estende all’intero panorama politico. Sebbene i vertici e le riunioni strategiche mantengano la loro validità per la programmazione futura, l’urgenza principale appare quella di un rinnovamento reale. La necessità è quella di promuovere una classe dirigente autenticamente orientata al bene comune, capace di tutelare il prestigio delle istituzioni e di rispettare il mandato elettorale. La fiducia dei cittadini, come ricordato, non è un dato acquisito una volta per tutte, ma un traguardo da raggiungere quotidianamente attraverso coerenza, serietà e comportamenti ineccepibili. Questa è la linea guida indicata per il futuro del partito nell’Isola.dedic