Agrigento sceglie il cambiamento: Michele Sodano conquista il municipio

Michele Sodano diventa ufficialmente il nuovo sindaco di Agrigento. L’ex deputato nazionale, formatosi all’università Bocconi, ha trionfato al turno di ballottaggio conquistando il 72,31 per cento delle preferenze. Lo sfidante espressione del centrodestra, Dino Alonge, si è fermato al 27,69 per cento incassando una sconfitta netta. Questo risultato rappresenta un evento storico per la città dei templi. Dal secondo dopoguerra a oggi, infatti, il capoluogo aveva sempre affidato la propria guida a esponenti della Democrazia Cristiana o alle forze politiche moderate nate dalle sue ceneri.
La disfatta conservatrice tra divisioni e inchieste giudiziarie
La fazione di centrodestra esce in frantumi da questa competizione elettorale. Già al primo turno le diverse anime della coalizione si erano presentate divise al voto, scatenando aspre tensioni interne. La storica roccaforte del consenso moderato è crollata improvvisamente sotto il peso delle fratture politiche e delle recenti vicende giudiziarie. Lo stesso Dino Alonge ha riconosciuto le criticità incontrate durante la campagna elettorale. Il candidato sconfitto ha evidenziato come la recente inchiesta per corruzione della Procura di Caltanissetta, relativa a esponenti politici a lui vicini, abbia inevitabilmente allontanato gli elettori.
Esplode la festa per una nuova stagione politica
Nel comitato elettorale del vincitore i festeggiamenti sono partiti ancor prima di scrutinare la metà delle schede. Il distacco fin dai primi minuti è apparso irrecuperabile per gli avversari. Il neosindaco ha assicurato ai cittadini una rinascita totale per l’intera comunità agrigentina. Al suo fianco ha festeggiato con grande commozione Ismaele La Vardera. Proprio l’esponente del movimento Controcorrente ha promosso con forza la figura di Sodano, riuscendo nel difficile compito di compattare tutto l’elettorato progressista attorno a un unico nome.
Le ambizioni future e i messaggi del campo largo
La Vardera ha interpretato questo trionfo come il primo passo per un progetto politico su scala regionale. Il successo ottenuto ha infatti generato grande entusiasmo nei vertici dei vari partiti alleati. Anthony Barbagallo, segretario siciliano dei democratici, ha sottolineato la necessità di costruire un programma forte per contrastare l’attuale sistema di potere regionale. Nuccio Di Paola del Movimento Cinque Stelle ha invocato maggiore trasparenza e competenza amministrativa. Anche Italia Viva, tramite Davide Faraone, ha esaltato la compattezza di un’alleanza in grado di sconfiggere una gestione politica troppo legata alle dinamiche di potere.