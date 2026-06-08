Scontro sul decoro al quartiere Castellina: la diffida di Grancagnolo e la replica dell’assessore Arancio

Il consigliere comunale Cateno Grancagnolo ha protocollato una diffida formale contro l’assessore all’Ambiente Concetto Arancio e l’assessore al Verde Pubblico Debora Zanerolli. Oggetto del documento è il persistente stato di degrado del quartiere Castellina. Il rappresentante dell’opposizione ha concesso dieci giorni di tempo per ripristinare il decoro urbano, minacciando di rivolgersi al Prefetto e alle altre autorità competenti in caso di mancato intervento. «Questa situazione non è più accettabile e richiede interventi immediati», afferma l’esponente politico, accendendo i riflettori sulla manutenzione delle periferie.

La dura risposta dell’amministrazione comunale

La reazione della giunta non si è fatta attendere. L’assessore Concetto Arancio respinge le accuse al mittente, definendo l’azione di Grancagnolo un semplice errore di gioventù legato alla sua prima esperienza politica. Arancio consiglia al giovane esponente di verificare i fatti negli uffici comunali prima di lanciare polemiche infondate o scrivere proclami sui social network. L’amministratore sottolinea l’importanza di unire la buona capacità di scrittura alla necessaria solidità delle informazioni, specialmente quando si muovono critiche ufficiali.

Interventi programmati e polemiche personali

Entrando nel merito della questione, l’assessore all’Ambiente chiarisce le tempistiche dei lavori. Il Comune ha già programmato gli interventi di pulizia per il quartiere Castellina, che prenderanno il via proprio lunedì. Arancio annuncia inoltre un imminente piano di pulizia speciale che riguarderà l’intero territorio cittadino nei prossimi giorni. La querelle si chiude con una stoccata finale dell’assessore, il quale ritiene che il desiderio di mettersi in mostra del consigliere Grancagnolo prenda spesso il sopravvento sulla razionalità e sulla corretta prassi istituzionale.