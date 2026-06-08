Salute e sicurezza in casa: incontro al Centro Diurno Karol Wojtyla

Il Centro Diurno Karol Wojtyla ospiterà il 9 giugno, alle ore 10.00, un incontro dedicato alla salute e alla sicurezza negli ambienti domestici. L’evento, promosso dal Centro Italiano Femminile (CIF) in collaborazione con la sede di Enna dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), offre un’occasione per approfondire tematiche legate alla prevenzione nel contesto casalingo. A introdurre e moderare l’incontro sarà Lucia Giunta, presidente provinciale del CIF di Enna.

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I rischi in casa e le misure di prevenzione

Il programma prevede due interventi principali. Roberto Sciarrino, Consulente Tecnico per la Salute e Sicurezza della Direzione Regionale INAIL Sicilia, illustrerà i rischi più comuni presenti negli ambienti domestici. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sulle misure di prevenzione da adottare per ridurre la probabilità di incidenti quotidiani, promuovendo comportamenti sicuri all’interno delle abitazioni.

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La copertura assicurativa INAIL per gli infortuni

A seguire, Anna Maria Bonelli, Responsabile della Sede INAIL di Enna, interverrà sul tema della copertura assicurativa per gli infortuni in ambito domestico. Verranno spiegati i requisiti necessari, le modalità di adesione alla polizza e le prestazioni previste in caso di incidente. L’incontro, aperto a tutti, punta a informare i cittadini sugli strumenti a disposizione per tutelarsi in un ambiente spesso sottovalutato dal punto di vista della sicurezza.