Linea Verde arriva a Piazza Armerina. La celebre trasmissione racconterà il Cammino di San Giacomo

Gli inviati di «Linea Verde», la storica trasmissione in onda la domenica mattina su Rai 1, arriveranno oggi a Piazza Armerina. Il programma, condotto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo, dedica una delle sue prossime puntate al “Cammino di San Giacomo”. Da oltre quarant’anni, la trasmissione esplora le eccellenze agricole, ambientali ed enogastronomiche italiane, con un’attenzione particolare alle nuove politiche culturali, energetiche ed ecologiche.

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Un nuovo punto fermo per il turismo locale

La scelta di dedicare un intero segmento al Cammino di San Giacomo conferma l’importanza che questo percorso ha assunto nel tempo. Non si tratta più solo di un itinerario spirituale, ma di un vero e proprio volano per l’offerta turistica di Piazza Armerina. Il cammino attira ogni anno un numero crescente di visitatori, desiderosi di scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.

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L’intuizione di Totò Trumino

Il successo del Cammino di San Giacomo deve molto alla lungimiranza di Totò Trumino. Fu lui, alcuni anni fa, ad avere l’intuizione di ideare e strutturare questo percorso. Oggi, grazie alla sua dedizione e a una gestione attenta, il cammino rappresenta una realtà consolidata e apprezzata, capace di valorizzare il patrimonio locale e di offrire un’esperienza unica ai viandanti.