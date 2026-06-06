Floristella s’illumina: videomapping a Palazzo Pennisi chiude Cinema di Periferia. Un viaggio immersivo nella memoria delle solfare

Una serata di grande suggestione e partecipazione ha segnato la conclusione di “Cinema di Periferia”, il progetto ideato dal regista Davide Vigore. La splendida cornice di Palazzo Pennisi, nel cuore del Parco Minerario Floristella Grottacalda, ha ospitato un evento capace di unire storia, arte e comunità. Al centro dell’appuntamento il videomapping narrativo “Sicilia Sottosopra”, opera del regista Nello Correale. Un lavoro profondo, dedicato alla dura vita e ai sacrifici dei minatori che per decenni hanno scavato le viscere dell’entroterra siciliano. La facciata dello storico palazzo si è trasformata in una tela su cui sono scorse immagini potenti, accompagnate da musiche e testimonianze, creando un ponte emozionale tra il passato delle solfare e la sensibilità contemporanea. Un’esperienza visiva, curata da Lumina e Onirica, che ha letteralmente restituito voce e luce a un luogo simbolo della fatica e dell’identità isolana.

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Il ruolo delle scuole e il valore della memoria collettiva

Il successo dell’iniziativa premia il lavoro di squadra che ha coinvolto attivamente il mondo della scuola. L’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Enna ha fatto da capofila, guidato dalla dirigente Marinella Adamo. Fondamentale il contributo dell’Istituto “S. Chiara” e del Liceo Artistico “Cascio”, in sinergia con la società Visco Film. L’evento non è stato solo una proiezione, ma il culmine di un percorso, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione. I ragazzi hanno partecipato a un vero e proprio campus cinematografico, esplorando il linguaggio audiovisivo come strumento per raccontare e comprendere il proprio territorio. L’arte si conferma così un mezzo potente per rigenerare il tessuto sociale e tramandare la memoria alle nuove generazioni, strappando all’oblio storie di sudore e dignità.

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Istituzioni presenti e il canto dei protagonisti

La platea, numerosa e attenta, ha visto la presenza di diverse autorità, a conferma dell’importanza istituzionale del progetto. Hanno partecipato il direttore dell’Ente Parco Minerario, il sindaco di Enna e il presidente del Libero Consorzio Comunale, oltre a numerosi rappresentanti dell’associazionismo locale. Il regista Davide Vigore ha espresso grande soddisfazione, ribadendo l’urgenza di valorizzare luoghi carichi di storia attraverso la cultura, per rinsaldare il senso di appartenenza della comunità. L’emozione ha raggiunto l’apice con la partecipazione di alcuni ex minatori del Circolo Zolfatai e dei lamentatori di Assoro. La loro performance, prima del videomapping, ha creato un legame fortissimo tra la memoria viva e quella proiettata, il tutto scandito dalle musiche evocative di Emanuele Primavera. La serata si è infine conclusa con una visita immersiva dentro Palazzo Pennisi e la proiezione dell’indimenticabile documentario “Surfarara” di Vittorio De Seta, testamento crudo e poetico della civiltà zolfatara.