Università Kore ed Ordini dei Commercialisti: a Enna la quarta sede siciliana per l’abilitazione

L’Università Kore di Enna allarga i propri orizzonti e diventa ufficialmente la quarta sede in Sicilia dove i laureati potranno sostenere l’esame di abilitazione per la professione di Dottore Commercialista. Il traguardo accademico si affianca alle sedi storiche di Palermo, Catania e Messina. Una novità assoluta che nasce da una stretta sinergia istituzionale tra l’ateneo ennese e gli Ordini dei Commercialisti di ben quattro territori limitrofi e strategici: Enna, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

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Il plauso dei presidenti degli Ordini provinciali

I vertici delle rispettive sedi giudiziarie hanno accolto la notizia con grande entusiasmo. Marco Montesano, Calogero Dolcimascolo, Giuseppe Lacagnina e Mariangela Faraci, alla guida degli Ordini professionali coinvolti, hanno espresso profonda soddisfazione per un risultato che accorcia le distanze per i giovani talenti del centro e sud dell’Isola. L’Ateneo ha inseguito questo traguardo con grande tenacia e visione prospettica, colmando un vuoto territoriale importante per l’intero bacino di riferimento.

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Un primato nazionale per l’ateneo del centro Sicilia

L’ingresso nel circuito delle sedi di abilitazione regala all’Università Kore un primato di tutto rispetto nel panorama accademico nazionale. L’istituto ennese rientra in una ristretta cerchia di sole sei università non statali in Italia capaci di abilitare alla professione di Dottore Commercialista. Un dato salta subito all’occhio scorrendo la mappa degli atenei privati: la Kore rappresenta l’unica realtà a sud di Roma a offrire questa imperdibile opportunità.

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I numeri della professione nel bacino centro-meridionale

Le cifre restituiscono la fotografia esatta dell’impatto che questa nuova sede avrà sul territorio regionale. Attualmente le quattro circoscrizioni di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Gela contano quasi milleduecento professionisti regolarmente iscritti agli albi. Parallelamente ottantaquattro giovani laureati stanno svolgendo il periodo di tirocinio obbligatorio all’interno degli studi professionali dell’area centro-meridionale siciliana. Questi futuri commercialisti potranno adesso completare il loro percorso formativo senza dover affrontare lunghe e costose trasferte.

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L’offerta formativa in campo economico e psicologico

Il nuovo servizio di abilitazione si innesta su una base accademica già solida e strutturata. La Kore propone regolarmente la laurea triennale in Economia e management e la laurea magistrale in Direzione aziendale. L’offerta didattica comprende anche un prestigioso dottorato di ricerca in Studi economici e giuridici e ospita l’unica Business school attiva in Sicilia. L’ateneo vanta inoltre una consolidata esperienza nel campo delle abilitazioni professionali. I futuri psicologi sostengono l’esame di Stato proprio a Enna grazie a una storica e proficua collaborazione che vede l’ateneo alternarsi annualmente con l’Università di Catania.