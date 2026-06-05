Torna lo Yoga Day Festival a Enna: l’edizione 2026 nel suggestivo Castello di Lombardia

Il Castello di Lombardia si prepara a ospitare la quarta edizione dello Yoga Day Festival, in programma sabato 20 e domenica 21 giugno 2026. La manifestazione, nata nel 2023 per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga, si ripresenta quest’anno sotto il tema «Risonanze» per invitare i partecipanti a percepire come uniti i diversi aspetti della vita quotidiana e riscoprire un benessere autentico. L’evento, che l’associazione Olistica APS organizza con il patrocinio del Comune di Enna, si rivolge a un pubblico ampio composto da praticanti, famiglie, giovani e appassionati.

I promotori spiegano che l’iniziativa non si limita alla sola pratica delle discipline corporee ma si propone come un vero e proprio ecosistema divulgativo. Gli spazi del castello ospiteranno incontri culturali dedicati ad alimentazione, genitorialità efficace, ostetricia, osteopatia, costellazioni biosistemiche e studi sulla qualità della vita. L’edizione di quest’anno vede inoltre la preziosa collaborazione dell’Università degli Studi di Enna Kore, che parteciperà attivamente attraverso una conferenza incentrata sui benefici scientificamente provati dello yoga. Tra le novità principali spiccano anche le presentazioni di libri e i dialoghi aperti con gli autori.

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Oltre quaranta attività in programma e promozione del territorio

Il fitto calendario prevede oltre quaranta attività distribuite nell’arco delle due giornate. Accanto alle sessioni di yoga in vari stili, i visitatori potranno partecipare a laboratori di autoproduzione e cucina, oppure assistere a workshop dedicati ai 5 Ritmi, alle danze indiane, alla pizzica e all’afrobeats. Spazi appositi accoglieranno le attività per bambini, massaggi, consulenze individuali e un mercatino dell’artigianato e della solidarietà. Una zona per la ristorazione valorizzerà inoltre i prodotti tipici e le realtà gastronomiche locali.

La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per l’entroterra siciliano. Sul portale ufficiale dell’evento gli organizzatori suggeriscono itinerari storici ed escursioni da compiere nei dintorni di Enna, come le visite guidate al centro cittadino, le escursioni a cavallo o il trekking archeologico e naturalistico sul monte Altesina. L’accesso prevede un numero limitato di ingressi e richiede il tesseramento associativo insieme a un contributo per le singole attività, con la possibilità di prenotare sul sito web ufficiale un pass «tutto incluso». L’evento sarà attivo sabato 20 giugno dalle 8:00 alle 21:00 e domenica 21 giugno dalle 7:00 alle 21:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3208159781 o visitare il portale www.yogadayfestival.it.