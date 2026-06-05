Pronto soccorso, all’Asp di Enna arrivano oltre 1,3 milioni per il personale

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Un riconoscimento economico per chi opera nei reparti di emergenza, nelle zone disagiate e nei servizi con carenza di organico

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha dato il via libera all’erogazione di nuovi incentivi economici destinati ai professionisti della salute impegnati nei reparti di emergenza-urgenza. L’Asp ha, infatti, recepito le recenti disposizioni dell’Assessorato regionale della Salute, garantendo così che le risorse stanziate arrivino rapidamente nelle tasche di chi, ogni giorno, si trova in prima linea, in particolare nei Pronto soccorso. Si tratta di un’iniezione di fondi significativa, che supera complessivamente 1,3 milioni di euro, suddivisa in due tranche.

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Due i canali di finanziamento attivati dalla Regione Siciliana

Il primo provvedimento assegna all’Asp di Enna circa 693.000 euro. Queste risorse derivano dall’incentivo straordinario previsto dalla legge di stabilità regionale e sono rivolte prioritariamente ai medici dei Pronto soccorso, ma anche a coloro che operano in presidi situati in zone disagiate, in reparti con carenze di organico e nei Dipartimenti di Salute Mentale e Prevenzione Medica.

Il secondo canale di finanziamento porta in dote altri 627.000 euro, frutto del riparto dell’indennità specifica di Pronto soccorso, riconosciuta per le particolari condizioni di lavoro in questi reparti. Questa somma sarà suddivisa tra la dirigenza medica e il personale del comparto sanitario, tecnico e socio-sanitario. I criteri per la distribuzione di queste risorse sono stati definiti in accordo con le organizzazioni sindacali.

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Le dichiarazioni e le prospettive per i professionisti del settore

La dottoressa Maria Sigona (nella foto) , Direttore Amministrativo dell’Asp di Enna, ha sottolineato l’importanza di queste misure: «Questi interventi rappresentano un segnale importante di attenzione verso i nostri professionisti che lavorano nei Pronto soccorso, nelle zone disagiate e con carenza di organico. Stiamo operando con tempestività per erogarli immediatamente, augurandoci che contribuiscano a stabilizzare gli organici e a trattenere risorse umane preziose a beneficio di tutta la comunità».

L’incentivo straordinario, per garantire la continuità assistenziale, sarà riconosciuto a chi avrà prestato servizio per almeno sei mesi nell’anno di riferimento. Un modo per premiare chi sceglie di restare stabile nel proprio ruolo, in un contesto lavorativo caratterizzato da ritmi intensi, turni notturni, alto carico emotivo e necessità di decisioni rapide. La speranza è che queste misure, riconoscendo il peso e la complessità del lavoro svolto nelle aree più critiche del sistema sanitario, possano contribuire ad arginare il fenomeno della fuga dai reparti di emergenza-urgenza e dai presidi disagiati, rendendo queste posizioni più attrattive.