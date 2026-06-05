L’agenzia S&P promuove ancora la Sicilia: confermato il rating BBB+ per i conti regionali

In un contesto economico mondiale segnato da continue incertezze e repentini sbalzi di mercato, la Sicilia incassa una conferma che vale oro. L’agenzia di valutazione internazionale Standard & Poor’s ribadisce infatti il rating BBB+ per la Regione, mantenendo un outlook stabile. Questa decisione certifica il buono stato di salute delle casse siciliane e premia la gestione finanziaria degli ultimi anni. La prestigiosa agenzia americana riconosce i notevoli passi avanti compiuti sul fronte della disciplina fiscale e apprezza la trasparenza amministrativa. Un dettaglio non da poco riguarda proprio la tempestività con cui la Regione approva e pubblica i bilanci. Questa puntualità migliora nettamente la governance e rende il sistema più prevedibile per chi desidera investire sul territorio.

<br />

Il presidente Schifani commenta il risultato per l’economia regionale

Il governatore siciliano Renato Schifani accoglie la notizia con grande soddisfazione, leggendo nel giudizio di S&P una chiara validazione del lavoro svolto dal suo esecutivo. «In un contesto internazionale caratterizzato da incertezze e volatilità, Standard & Poor’s conferma il rating della Sicilia a BBB+ con outlook stabile, un giudizio che riflette la solidità della nostra gestione finanziaria e la capacità dell’Isola di affrontare sfide economiche complesse» ha dichiarato il presidente della Regione. Questo traguardo non nasce per caso, ma rappresenta il consolidamento di un percorso virtuoso durato anni. Schifani ricorda infatti il salto di qualità registrato lo scorso anno. «Nel 2025, tagliando un traguardo storico, siamo passati da BBB- a BBB+ e oggi quella conquista viene consolidata da un giudizio che ne certifica la solidità nel tempo» ha aggiunto il governatore.

<br />

La fine della stagione dei deficit e il nuovo appeal per gli investitori

La promozione delle agenzie di rating non costituisce un semplice esercizio tecnico da addetti ai lavori, ma porta con sé conseguenze molto pratiche per i cittadini. Vantare un merito creditizio alto significa potersi presentare sui mercati internazionali con una credenziale di massima affidabilità. La Sicilia attira così l’attenzione di chi cerca nuove aree per sviluppare progetti e fare impresa. Questa ritrovata solidità si traduce in linfa vitale per l’economia reale, stimolando la crescita del tessuto produttivo e creando i presupposti per nuova occupazione duratura.

<br />

Le basi solide per il futuro sviluppo del territorio siciliano

L’Isola dimostra di aver definitivamente voltato pagina rispetto a un passato fatto di conti in rosso e continui squilibri strutturali. «Non possiamo che essere orgogliosi dei risultati raggiunti che ci vengono riconosciuti anche a livello internazionale: in pochi anni il merito creditizio della Sicilia è stato ampiamente rivalutato» sottolinea ancora Schifani. Il disavanzo appartiene ormai ai vecchi registri contabili. I conti in ordine offrono oggi le fondamenta necessarie per guardare al futuro con un ottimismo nuovo e garantiscono un terreno fertile per le generazioni future.