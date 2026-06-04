Premi letterari, due nuovi riconoscimenti per il poeta ennese Mario Pagaria

Due nuovi importanti traguardi letterari arricchiscono il palmares del poeta ennese Mario Antonio Filippo Pio Pagaria. A distanza di un solo mese, l’autore ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti che confermano il suo talento e la sua sensibilità artistica.

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Menzione speciale all’Isola d’Elba per “Barca (Grande bastimento)”

Il primo riconoscimento è arrivato durante la nona edizione del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Ascoltando i silenzi del mare”, svoltosi all’Isola d’Elba. Pagaria ha ottenuto una menzione speciale nella sezione poesia inedita a tema sul mare con la sua lirica “Barca (Grande bastimento)”. L’opera affronta con profondità il tema del travaglio umano, paragonando l’esistenza a un viaggio attraverso l’oceano della vita. A consegnargli il premio è stato Giovanni Ronzoni, figura di spicco nel panorama letterario e candidato al Premio Nobel per la Letteratura 2026.

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Secondo posto a Salerno con una preghiera dedicata a San Pio

Il secondo successo si è concretizzato a Salerno, nell’ambito del concorso “Padre Pio, un Santo del nostro tempo”. In questa occasione, Pagaria si è classificato al secondo posto nella sezione Lirica preghiera. L’autore ha presentato una composizione in rima dedicata a San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, di cui porta il nome. L’evento, organizzato dal quotidiano online “DentroSalerno” e diretto dalla giornalista Rita Occidente Lupo, ha visto la partecipazione di una giuria presieduta da Maria Pia Vicinanza e ha goduto del patrocinio di enti di rilievo come la Provincia di Salerno e l’Accademia di Roma.

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La dedica alla città di Enna e l’appello al sindaco Crisafulli

Con grande emozione, Pagaria ha voluto dedicare questi successi alla sua città natale. «Dedico questi premi alla mia Città», ha dichiarato l’autore. Ha inoltre espresso il desiderio che l’associazione “Amici di Franciscus”, intitolata a Papa Francesco, possa promuovere un premio letterario proprio a Enna. A tal fine, il poeta ha rivolto un appello diretto al primo cittadino: «Per questo evento rivolgo un appello al sindaco Crisafulli».